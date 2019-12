Ces dernières années, la rumeur envoyant Lionel Messi à Manchester City a été l'un des serpents de mer du mercato. L'affaire aurait pourtant pu se conclure totalement par hasard. C'est du moins ce qu'affirme Garry Cook, ancien directeur général des Citizens entre 2008 et 2011. L'homme d'affaires britannique a dévoilé de nombreuses anecdotes tirées de son mandat au site The Athletic. Il affirme ainsi que le club a soumis une offre au Barça pour l'Argentin en 2008… après une incompréhension au téléphone.

De "It's getting messy" à "We've got to get Messi"

"Pairoj Piempongsant (numéro 2 du club à l'époque) commençait à s'énerver, explique Cook. Son téléphone était sur table, et il avait une conversation avec Paul Aldridge (directeur des opérations du club). Imaginez la scène. Paul, avec son accent londonien, qui dit : 'Pairoj, tu dois me dire quoi faire, la situation est hors de contrôle.' Pairoj était allongé sur une chaise, en train de se faire masser, et criait : 'Yes, yes, yes ! Very messy, messy, it's getting messy !' ('C'est le bordel !'). Il y a eu une incompréhension, et - sur ma fille, c'est la vérité - cela a été compris comme 'We've got to get Messi' ('On doit prendre Messi')."

L'offre s'est donc matérialisée, avec la bénédiction du directeur général : "Paul est venu me voir après-coup : 'Garry, je suis confus, je ne sais pas ce que nous sommes en train de faire.' J'ai dit : 'Fais une offre, et voyons ce que ça donne.'" Cook explique avoir reçu ensuite un coup de téléphone de la Premier League : "Ils ont dit que le Barça les avait appelés pour savoir si l'offre était vraie. Ils disaient que, si c'était le cas, ils auraient été d'accord pour discuter." Le coup du siècle n'a finalement pas eu lieu. Et Manchester City s'est reporté sur Robinho, dont le passage n'a pas laissé un grand souvenir…