L'histoire va donc se poursuivre entre M'Baye Niang et le Stade Rennais. Comme attendu, le club breton a levé jeudi l'option d'achat du Torino pour l'attaquant sénégalais, estimée à quelques 15 millions d'euros. "J’avais fait part de mon envie de rester depuis plusieurs semaines et je savais cette envie réciproque", a affirmé l'ancien Caennais dans des propos présents sur le site internet du SRFC. C'est désormais jusqu'en 2023, soit pour quatre saisons, qu'il est engagé avec les Rouge et Noir.

Si l'investissement rennais peut étonner, notamment par son montant, il correspond à un certain timing. Le club a (enfin) remporté un titre cette saison, une Coupe de France glanée face au PSG en finale, et son entraîneur Julien Stéphan, à l'heure où il négocie son avenir dans l'Ouest de la France, avait fait de Niang une priorité de recrutement selon L'Equipe. Aussi, l'avant-centre de 24 ans a terminé la saison avec le meilleur total de buts à Rennes : 14 réalisations en 44 apparitions toutes compétitions confondues.

"Depuis le mois d’août dernier où nous lui avons accordé toute notre confiance, M’Baye a progressivement su trouver sa place au sein du vestiaire et sur le terrain, a commenté pour sa part le président Olivier Letang. Investi, il a très vite fait partie du projet rouge et noir dont il est désormais un acteur important. Julien Stéphan et moi n’imaginions pas une autre option que celle de conserver M’Baye au sein de notre club." Charge au principal intéressé de gérer désormais cette nouvelle pression.