Verratti, Icardi, Rakitic, Alba : les 5 infos mercato qui vous ont échappé lundi

Verratti, vers une (nouvelle) prolongation au PSG ?

Étincelant depuis son retour de blessure, Marco Verratti est indispensable au PSG. Au point de bientôt prolonger son contrat ? Selon L'Equipe, des discussions ont été entamées entre le joueur et ses dirigeants. Comme l'explique le quotidien, l'international italien souhaite rester à Paris. Son bail court jusqu'en 2021. Toutefois, au sein du PSG, certains ne verraient pas d'un mauvais oeil un départ de Verratti, lui dont la valeur marchande est importante. L'été prochain, le club de la capitale devra vendre pour plus de 100 millions d'euros...

Notre avis : Verratti ne devrait pas quitter le PSG. Il représente le présent et l'avenir du club.

Vidéo - Pour leur première association, Verratti et Paredes ont séduit Tuchel 01:07

Marotta confirme une offre à venir pour Icardi

Toujours en marge du groupe de l'Inter Milan, Mauro Icardi est dans une bien drôle de situation. L'Argentin, qui n'a plus porté le maillot du club italien depuis sa destitution du capitanat, va-t-il tout de même prolonger son contrat ? Difficile à envisager... De son côté, Giuseppe Marotta, l'administrateur délégué des Nerazzurri, a toutefois confirmé une offre de prolongation à venir. "C'est un engagement que nous avons pris avec son agent et nous allons faire une proposition parce qu'il est juste qu'il en soit ainsi. Nous ne savons pas quelle sera la réponse. Il n'y a pas de date limite, nous le ferons dans les prochaines semaines", a-t-il confié à Sky Italia.

Notre avis : Comment imaginer une prolongation d'Icardi dans la situation actuelle ? Si rien ne s'arrange, l'attaquant fera ses valises l'été prochain...

Rakitic serait proche de l'Inter

Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, qui relaie une information de la Gazzetta dello Sport, I'Inter et le FC Barcelone seraient proches d'un accord pour le transfert du milieu de terrain croate Ivan Rakitic l'été prochain. Le média italien indique que les négociations seraient très avancées entre les deux clubs pour un transfert autour de 40 millions d'euros. En effet, le club italien aurait soumis une offre de 35 millions d'euros alors que le FC Barcelone demanderait la somme de 45 millions d'euros. Une réunion secrète aurait par ailleurs eu lieu la semaine dernière entre le club catalan et les responsables de la section sportive du club nerazzurro, Piero Ausilio, directeur sportif, et l'administrateur délégué, Giuseppe Marotta.

Notre avis : Ce serait une très bonne opération financière du Barça puisque Rakitic, passable cette saison, était arrivé en Catalogne pour 18 millions d'euros en provenance du FC Séville.

Hoeness se prononce sur la piste Hernandez

Dans un entretien accordé à Sport1, Uli Hoeness, le président du Bayern Munich, est revenu sur la possibilité de recruter Lucas Hernandez. "Nous devrons faire quelque chose pour notre défense centrale. Ça, c’est clair. J’imagine que si l’opportunité de le recruter se présente, on paiera sa clause. S’il est bon, c’est un montant que je paierai. Il est champion du monde", a-t-il confié à propos de l'international français de l'Atlético Madrid.

Notre avis : Hernandez avait décidé de rester à l'Atlético en janvier. Le dernier mot lui appartiendra également cet été. Une chose est certaine, le Bayern est bien sur ses traces...

Lucas HernandezGetty Images

Alba va poursuivre au Barça

La nouvelle fait la Une du quotidien Sport ce lundi. Selon ce dernier, Jordi Alba va bientôt prolonger son contrat au Barça jusqu'en 2024. L'officialisation ne serait qu'une question de jours. Plus qu'un titulaire du poste, les Blaugrana cherchent une doublure à l'international espagnol. Le nom de Ferland Mendy (OL) serait notamment dans les tuyaux.