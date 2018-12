Weah, Sagna, Hernandez, Jesé... Les 4 infos mercato qui vous ont échappées ce mardi 25 décembre

Timothy Weah vers le Celtic

Selon les informations de RMC Sport, le jeune Timothy Weah s'apprêterait à rejoindre le Celtic Glasgow en prêt. Plusieurs clubs de Ligue 1 s'étaient positionnés sur l'attaquant de 18 ans du Paris Saint-Germain, mais le club écossais se serait montré plus convaincant. Timothy Weah n'a joué que deux matches en Ligue 1 avec le PSG cette saison et a confirmé sur les réseaux sociaux qu'il s'apprêtait à quitter le club en prêt. "J'espère qu'après ces six mois je serai prêt à revenir au Parc des Princes et à tout donner pour vous", écrit-il à l'adresse des supporters parisiens.

Notre avis : En quête de temps de jeu, Weah va pouvoir s'inspirer de la réussite d'un autre jeune attaquant formé au PSG, Odsonne Édouard (8 buts en championnat cette saison avec le Celtic).

Lucas Hernandez devrait finir la saison avec l'Atlético

Lucas Hernandez au Bayern Munich, il faudra au moins attendre l'été prochain. Selon les informations du média espagnol AS, le défenseur français devrait terminer la saison avec l'Atlético. Les dirigeants colchoneros ont fait comprendre aux Bavarois qu'ils ne souhaitaient aucunement se séparer de Lucas Hernandez, sous contrat jusqu'en 2024, et le Bayern aurait accepté de ne pas payer la clause libératoire du champion du monde, récemment estimée à 80 millions d'euros.

Notre avis : Il faudra de sérieux arguments aux Colchoneros pour éviter un départ cet été.

Bacary Sagna retourne à Montréal

C'est officiel, l'Impact de Montréal a annoncé lundi le retour de Bacary Sagna. L'international français s'est engagé pour une saison. En 2018, l'ancienne star de Premier League a été titularisée huit fois avec l'Impact, et avait même marqué un but.

Notre avis : Une dernière pour la route avant la retraite ?

Jesé "compte les jours" avant de quitter Paris

Dans une interview accordée à AS, Jesé n'a pas caché ses volontés de départ du Paris Saint-Germain, avec qui il n'a pas joué une fois depuis le début de la saison : "Depuis la fin du mercato, je savais que je ne jouerais pas et que je devrais faire avec. (...) Je veux retrouver l'odeur des terrains. (...) Je compte les jours en attendant que le mercato ouvre ses portes."

Notre avis : Partir pour mieux rebondir, Jesé n'a pas le choix.