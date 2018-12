Weigl, David Luiz, De Jong, David Luiz : les 5 infos mercato qui vous ont échappé ce lundi

Aaron Ramsey suscite les convoitises

En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain d'Arsenal Aaron Ramsey fait l’objet de l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, selon plusieurs médias. Compte tenu du scepticisme des médias anglais à voir Ramsey prolonger à Arsenal dans les mois à venir, le milieu de terrain de 27 ans serait notamment suivi en Italie. Ainsi, selon Sky Italia et le site Calciomercato, la Juventus, l’Inter et l’AC Milan seraient vivement intéressés à l’idée d’enrôler l’international Gallois. A noter que le Bayern Munich serait également intéressé par le profil du joueur selon le Daily Mail.

Notre avis : Ramsey possède toutes les qualités pour évoluer et apporter en Serie A.

Julian Weigl veut quitter le Borussia Dortmund, le PSG à l’affût

D'après les informations du quotidien Bild ce lundi, le jeune milieu de terrain Julian Weigl (23 ans) aurait émis son souhait de quitter le club en raison de son faible temps de jeu (4 matchs disputés en championnat). Milieu de terrain capital du Borussia Dortmund durant le mandat de Thomas Tuchel, ce dernier pourrait en profiter pour le ramener au sein du club de la capitale afin d’en faire la plaque tournante du jeu parisien. Sou contrat jusqu’en 2021, l’Allemand pourrait donc quitter le club allemand dès le mois de janvier.

Notre avis : C’est la recrue idéale pour le PSG.

Ciman quitte (déjà) Dijon

Dijon a résilié le contrat du défenseur belge Laurent Ciman, qui avait signé pour deux ans fin août dernier. Arrivé en provenance du Los Angeles FC, Ciman, 33 ans et 20 sélections en équipe de Belgique, a joué neuf rencontres avec Dijon depuis son arrivée, sans jamais convaincre. Son départ est également lié ) des raisons personnelles, lui dont la fille souffre d'autisme.

Notre avis : Ça n'a pas fonctionné avec Ciman mais Dijon a bel et bien besoin de solidifier sa défense. On attend encore du mouvement.

Le FC Barcelone aurait les faveurs de Frenkie de Jong

De Jong proche du Barça ! Selon le quotidien catalan Mundo Deportivo, le FC Barcelone aurait fait une offre au milieu de terrain de l'Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong (21 ans), pour s’attacher ses services cet été. Si le PSG et Manchester City se montrent intéressés, le Barça aurait les faveurs du joueur. Par ailleurs, le quotidien barcelonais relate que l’agent du joueur, Ali Dursun, a rencontré le club le 13 décembre dernier afin de se voir présenter le projet du club ainsi qu’une offre salariale. Malgré que cette dernière soit inférieure aux propositions faites par Manchester City et le PSG, le FC Barcelone serait privilégié par le joueur en raison du projet sportif.

Notre avis : Excellent joueur qui serait davantage utile à Manchester City ou au PSG qu’au FC Barcelone. Joueur idoine pour le jeu du Barça cependant.

David Luiz pourrait quitter Chelsea l'été prochain libre de tout contrat

David Luiz pourrait bien quitter les Blues l’été prochain. Auteur d’une saison remarquable, David Luiz serait mécontent de l’offre de prolongation proposée par Chelsea et pourrait ainsi quitter le club londonien à la fin de son contrat, l’été prochain. La raison ? Comme le relate The Times, la politique actuelle du club veut qu'un joueur de plus de 30 ans ne soit pas prolongé plus d’une saison.

Notre avis : Étant donné que Sarri souhaite le conserver, il s’agirait d’un départ important.