LE PSG GARDE UN OEIL ATTENTIF SUR JORDAN HENDERSON

Et si le Paris Saint-Germain pillait le milieu de terrain de Liverpool ? A en croire The Athletic, le club de la capitale suit le dossier Jordan Henderson de près. Le technicien parisien Mauricio Pochettino est un grand admirateur de l'international anglais, en fin de contrat avec les Reds en 2023. Pour éviter une situation équivalente à celle de Gini Wijnaldum, Liverpool pourrait se laisser convaincre à une vente plutôt qu'à un départ libre, alors que les négociations pour une prolongation n'avancent pas jusque-là. L'Atlético de Madrid est également intéressé précise The Athletic.

Notre avis : Un duo qui se connaît par cœur pour faire le sale boulot et mettre sur orbite les attaquants-stars du club, le PSG aurait tout bon sur le papier.

Liga Rebondissement : L'échange Griezmann-Saul pourrait finalement tomber à l'eau IL Y A 11 HEURES

LE FC BARCELONE ENVISAGE DE SE SEPARER DE CLEMENT LENGLET

Selon les informations du quotidien espagnol Sport, le FC Barcelone envisage de se séparer de Clément Lenglet, sous contrat avec le club catalan jusqu'en juin 2026. L'ancien Nancéien a effectué une saison 2020-21 décevante avec les Blaugrana et a été la cible de critiques de la presse espagnole. Toujours d'après Sport, Arsenal et Tottenham sont intéressés pour s'offrir ses services.

Notre avis : SI Lenglet venait à partir, le Barça devrait sans doute recruter, et le peut-il vraiment ?

PAS D'AUTRES RECRUES AU REAL CET ETE, FIN DE LA PISTE MBAPPE

Radio Marca lâche une information surprenante autant dans le fond que dans la forme, un simple Tweet. Le média espagnol croit savoir que Florentino Pérez, le président du Real Madrid a informé le reste du conseil d'administration du club madrilène de la suite du mercato du Real. Pour faire simple : il n'y aura aucune autre arrivée cet été selon le dirigeant, mettant notamment fin à la piste Kylian Mbappé dans l'immédiat.

Notre avis : Le peu de développements laisse entrouverte la piste du bluff total.

UMTITI POURRAIT REVENIR À L'OL

Toujours d'après le quotidien Sport, Samuel Umtiti pourrait retourner à l'Olympique Lyonnais, son club formateur. Depuis sa blessure à un genou fin 2018, le défenseur international français n'a pas réussi à redevenir un titulaire indiscutable dans la défense centrale du Barça. Selon la presse espagnole, les Blaugrana, qui doivent faire baisser leur masse salariale, ne retiendront pas le joueur de 27 ans, sous contrat jusqu'en juin 2023.

Notre avis : Si le Barça veut se débarrasser d'Umtiti, en particulier vers Lyon, il devra prendre en charge une majeure partie de son salaire pour un prêt ou se montrer peu gourmand dans le cadre d'un transfert.

Samuel Umtiti lors du match de Liga entre le FC Barcelone et Elche, le 24 février 2021 au Camp Nou. Crédit: Getty Images

LA JUVENTUS AVANCE SUR LOCATELLI

Selon les informations du Guardian, la Juventus Turin va intensifier les discussions avec Sassuolo pour s'offrir Manuel Locatelli, l'une des révélations de l'Euro. Sur ce dossier, les Bianconeri auraient devancé Arsenal, également très intéressé par le milieu international italien. La Juventus aurait proposé un prêt avec une option d'achat obligatoire de 30 millions d'euros, mais Sassuolo aurait fixé la clause libératoire à 40 millions.

Notre avis : Locatelli et la Juventus, le mariage de raison.

NAPLES REFUSE UNE OFFRE DE MANCHESTER UNITED POUR KOULIBALY

Outre le dossier Raphaël Varane, Manchester United s'intéresse également à Kalidou Koulibaly (30 ans). Le défenseur international sénégalais, sous contrat jusqu'en juin 2023, a fait l'objet d'une offre des Red Devils d'une valeur de quelque 30 millions d'euros, révèle ce lundi La Gazzetta dello Sport. Cependant, Aurelio De Laurentiis, le président de Naples, n'est pas disposé à "brader" l'ancien Messin ainsi que Fabian Ruiz, précise le quotidien italien.

Notre avis : Ne pas brader oui, mais à trop jouer le difficile, l'Etat-major napolitain ne parviendra jamais à récupérer un bon prix pour son roc.

BENEDETTO VERS LES EMIRATS ARABES UNIS ?

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Dario Benedetto n'est pas assuré de jouer une troisième saison à l'OM. Alors que les dirigeants marseillais ne seraient pas opposés à un départ de l'attaquant de 31 ans, le média argentin TyC Sports annonce que le club émirati du Sharjah FC aurait transmis une offre à l'Olympique de Marseille. Il s'agirait d'un prêt payant avec une option d'achat obligatoire.

Notre avis : L'OM ne demande sans doute que ça, pas sûr que Benedetto le voit ainsi.

UN ECHANGE COMAN - HUDSON-ODOI ENVISAGE ?

Le Bayern Munich et Kingsley Coman n'arrivent toujours pas à s'entendre sur une prolongation de contrat. L'international français pourrait donc être vendu cet été mais le club allemand se montre très gourmand et souhaite 90 millions d'euros en retour. Une somme que Chelsea ne serait pas disposé à mettre sur la table. Mais L'Equipe évoque la possibilité d'un échange avec Callum Hudson-Odoi, que le Bayern convoitait ces derniers mois.

Notre avis : Il va falloir en faire plus pour faire plier les inflexibles Bavarois.

Kingsley Coman (Bayern Munich) Crédit: Getty Images

LE BARCA PRET A ECOUTER DES OFFRES POUR DEST, LE JOUEUR NE VEUT PAS PARTIR

Arrivé il y a à peine un an de l'Ajax Amsterdam, Sergiño Dest pourrait quitter le Barça dès cet été. Sport assure que le club catalan, à la recherche de liquidités, pourrait laisser filer son jeune latéral américain. La RAC indique que le Bayern Munich apprécie le profil du joueur depuis ses heures amstellodamoises. Mais lui ne souhaite pas quitter le FC Barcelone.

Notre avis : Dest a davantage besoin de temps que d'un transfert pour progresser.

BALE EN MLS DANS SIX MOIS ?

Le Gallois ne reviendra pas à Tottenham la saison prochaine, après une saison de prêt chez les Spurs. Avec le retour de Carlo Ancelotti sur le banc madrilène, Bale pourrait avoir une dernière chance de briller dans la capitale espagnole. Si l'opération rachat ne fonctionne pas, l'ailier pourrait être tenté de quitter le Real dès l'hiver prochain pour rejoindre la MLS selon As. De quoi le maintenir en forme en vue du Mondial 2022... et d'assurer un contrat juteux.

Notre avis : Une ouverture à Madrid, une porte de sortie aux Etats-Unis, Bale a déjà tout prévu.

POL LIROLA PAS SI PROCHE DE L'OM...

Contrairement à ce que la presse italienne indique ces derniers jours, Marseille et la Fiorentina ne sont pas si près de s'entendre pour le transfert du défenseur espagnol d'après La Provence. En pleine préparation avec la Viola, Lirola a "la tête ailleurs" explique le quotidien, espérant que son transfert à Marseille se concrétise. L'OM et le clan Lirola n'auraient que peu goûté cette annonce d'un accord selon les médias transalpins.

Notre avis : Ce serait dommage tant pour le joueur que pour les deux clubs.

... SAMPAOLI NE VEUT PAS DE CALETA-CAR

L'Equipe détaille la situation des défenseurs centraux de l'Olympique de Marseille. Selon le quotidien sportif, Duje Caleta-Car n'est plus une priorité pour les dirigeants marseillais et pour l'entraîneur Jorge Sampaoli. L'international croate n'est pas contre une nouvelle destination, alors que l'OM voit le joueur comme une de ses principales valeurs marchandes.

Notre avis : Allo, la Premier League ?

Duje Caleta Car Crédit: Getty Images

LEANDRO PAREDES A LA JUVENTUS POUR REMPLACER ARTHUR ?

Paredes - Juventus, c'est une histoire déjà entendue. Mais qui se réchauffe à nouveau. Selon La Repubblica, le club turinois serait sur le point de proposer un prêt avec option d'achat au Paris Saint-Germain, alors qu'Arthur est sur le flanc pour au moins trois mois après avoir été opéré ces derniers jours.

Notre avis : Le PSG ne se contentera pas d'un prêt s'il devait libérer Paredes.

MANCHESTER UNITED AVANCE "AVEC PRECAUTION MAIS ESPOIR" POUR VARANE

Le défenseur international tricolore semble plus proche encore de Manchester United. Selon Sky Sports, les Red Devils ont été autorisés de discuter avec les représentants de Varane pour trouver un accord de contrat. Le deal n'est pas encore ficelé mais il progresse dans la bonne direction précise le média anglais. United et le Real Madrid discuteront ensuite du montant du transfert, un procédé rare mais rendu possible par les Merengue car Varane ne possède plus qu'un an de contrat.

Notre avis : Une telle organisation laisse à penser que le Real ne cherchera clairement pas à retenir son joueur.

Adaptation incertaine mais profil parfait : Varane - Maguire associés, jackpot pour MU ?

AURELIEN TCHOUAMENI, L'ETONNANTE PISTE DE CHELSEA

Après sa folie dépensière de l'été dernier, Chelsea doit faire un peu plus attention à ses finances dans un contexte plombé par le Covid-19. Si le champion d'Europe suit toujours de près le cas d'Erling Haaland, le seul à même de lui faire faire des folies, The Athletic avance d'autres pistes moins clinquantes, et surtout moins couteuses. Parmi lesquelles figure le milieu de terrain français Aurélien Tchouaméni. Le joueur de l'AS Monaco fait figure de plan B derrière l'international Declan Rice pour renforcer le milieu de terrain. Devant, Thomas Tuchel apprécie le profil de Sasa Kalajdzic, l'attaquant de Stuttgart, vu à l'Euro avec l'Autriche, mais aussi Danny Ings (Southampton).

Notre avis : Surprenant, et sans doute un peu tôt, sauf à être prêté dans la foulée.

Transferts Un départ et ce serait l'ouragan : Où en sont les attaquants stars du mercato ? IL Y A UN JOUR