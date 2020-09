Transferts

La Juventus doit faire preuve de patience avant d'accueillir Luis Suarez. Selon la Gazzetta dello Sport , un transfert de Memphis Depay à Barcelone serait un pas "décisif" pour l'arrivée de l'attaquant uruguayen à Turin. La Vieille Dame aurait ainsi plus de facilités à négocier les modalités du transfert avec le club catalan, alors qu'elle bénéficierait déjà d'un accord de principe avec El Pistolero, selon ESPN . Le passeport italien demandé par le joueur est une autre condition importante, la Juve ayant d'ores et déjà recruté deux éléments extra-communautaires (McKennie et Arthur).

Le Stade Rennais n'en a pas fini avec son mercato. Après avoir recruté Guirassy, Terrier et Aguerd pour un peu plus de 30 millions au total, le club breton cherche encore à renforcer son secteur défensif. Selon le journaliste spécialisé Gianluca Di Marzio, le SRFC a d'ores et déjà entamé les discussions avec Diego Godin et son club, l'Inter, pour évoquer un éventuel transfert. D'après Ouest-France, le défenseur a notamment interrogé son coéquipier en sélection, Edinson Cavani au sujet de la L1.