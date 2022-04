L'OL (enfin) proche de blinder Caqueret ?

C'est l'un des dossiers brûlants de l'intersaison de l'Olympique Lyonnais. Arrivé chez les Gones en 2011 à l'âge de 11 ans, Maxence Caqueret devrait encore prolonger l'aventure à l'OL. En fin de contrat en juin 2023, le milieu de terrain de 22 ans serait proche de rempiler avec le club rhodanien comme le révèle L'Equipe ces dernières heures. Le natif de Vénissieux devrait voir ses émoluments évoluer à la hausse (plus de 300 000 euros mensuels sont évoqués) et aurait reçu des garanties de la part de ses dirigeants pour figurer au coeur du projet lyonnais dans les années à venir, avec notamment le capitanat à la clef.

Ad

Notre avis : L'avenir, c'est Caqueret et Caqueret, c'est l'avenir. L'attente a été longue, mais les supporters lyonnais devraient enfin pouvoir souffler.

Transferts Les 6 infos mercato qui vous ont échappé lundi HIER À 16:43

9 titulaires à l’avenir incertain : pourquoi l’OL construit sur du sable

65 millions d'euros : Leipzig place la barre haute pour Nkunku

Colossal sous le maillot des Rotenbullen cette saison avec 30 buts et 19 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues, Christopher Nkunku sera l'un des joueurs les plus courtisés lors du prochain mercato estival. Leipzig l'a bien compris et ne ferme pas la porte à son départ. Selon les informations de Bild, le club de l'est de l'Allemagne attendrait pas moins de 65 millions d'euros pour libérer son néo-international français. Plus tôt dans la journée, le très sérieux Kicker a, de son côté, confirmé l'intérêt grandissant du Bayern Munich pour le natif de Lagny-sur-Marne. Manchester City, le PSG et Manchester United sont également très intéressés.

Notre avis : La course à la signature de Nkunku s'annonce aussi intense que passionnante. Et elle ne fait que commencer.

"Est-ce imaginable de partir à la Coupe du monde sans Giroud mais avec Ben Yedder et Nkunku ?"

Gnabry toujours plus proche de la sortie à Munich

La fin de l'idylle est proche entre Serge Gnabry et le champion d'Allemagne. En fin de contrat en juin 2023, l'ailier allemand ne parvient pas à trouver d'accord avec sa direction alors que les discussions ont débuté depuis plusieurs mois déjà. Gourmand et exigeant financièrement, l'ancien joueur d'Arsenal est de plus en plus proche d'un départ selon Kicker. Intéressé par le joueur, le Real Madrid et Carlo Ancelotti pourraient dégainer.

Notre avis : A Madrid, la piste Gnabry sera étudiée une fois le dossier Mbappé finalisé (ou pas), mais elle a de quoi séduire.

"Nagelsmann est le principal responsable de l'élimination du Bayern"

Rüdiger pas chaud pour Manchester United

Une piste de moins pour les Red Devils ? En quête d'un défenseur central supplémentaire pour l'été prochain, Manchester United aurait essuyé le refus de Antonio Rüdiger comme le révèle le Manchester Evening News ce mardi. Libre en juin prochain, courtisé par de nombreux clubs européens, l'international allemand aurait informé ses représentants que le club mancunien ne fait pas office de priorité pour lui. L'ancien joueur de Stuttgart ciblerait un club assuré de disputer la Ligue des Champions.

Notre avis : Un sacré désaveu pour Manchester United si cela venait à se confirmer, décidément embarqué dans de sacrées montagnes russes depuis quelques mois.

5 ans sans trophées : "Manchester United est devenu le FC Téléréalité"

Antony dans les bagages de Ten Hag ?

Faire d’une pierre deux coups. C’est la méthode que tenterait d’employer Erik ten Hag, futur entraîneur de Manchester United, pour emmener avec lui son ailier de l’Ajax Amsterdam, Antony, selon The Sun. Le Brésilien de 22 ans pourrait faire partie du projet de reconstruction du technicien néerlandais chez les Red Devils. Plusieurs sources au sein de la structure amstellodamoise assureraient que l’Ajax attendrait simplement une offre cohérente compte tenu du talent de son jeune joueur. Une offre au montant minimum de 50 millions de livres pourrait intéresser le club.

Notre avis : Une affaire très délicate à finaliser. L'Ajax Amsterdam sera gourmande dans ce dossier ne fera aucun cadeau à Manchester United.

Messi, Ziyech et favela : Antony, un dribbleur magique que l'Ajax doit canaliser

Toney, l'alternative à Nunez pour Newcastle ?

Alors que Darwin Nunez, cible prioritaire, souhaiterait rejoindre un club disputant la Ligue des Champions en cas de départ de Benfica, Newcastle étudierait d'autres pistes. The Telegraph annonce ce mardi que les Magpies pourraient jeter leur dévolu sur Ivan Toney, l'attaquant de Brentford. L'avant-centre anglais réalise une belle saison avec les Bees puisqu'il a inscrit 12 buts en 28 matches de Premier League. Toney connait bien le club du nord-est de l'Angleterre puisqu'il y a évolué entre 2015 et 2018, sans pour autant y connaître le succès.

Notre avis : Toney est un très bon joueur de Premier League, mais est-ce suffisant pour faire passer un cap significatif au projet pharaonique de Newcastle ?

Ivan Toney sous le maillot de Brentford cette saison. Crédit: Getty Images

Emerson prêt à poser ses valises à l'OL dans la durée

Prêté cette saison à l'OL par Chelsea, Emerson Palmieri était présent en conférence de presse avant la rencontre face au Stade Brestois (mercredi, 21h). L'Italien en a profité pour évoquer son avenir. “Je n'ai aucun problème à dire que je peux rester à l'OL la saison prochaine. C'est un plaisir de jouer ici. Mais cela ne dépend pas de moi. Je suis focalisé sur les six derniers matchs de la saison", a expliqué le latéral international transalpin, au surlendemain de la victoire écrasante de l’Olympique Lyonnais face à Bordeaux (6-1), en réaction à l’élimination en Ligue Europa.

Notre avis : L'incertitude sur l'avenir de Chelsea pourrait faciliter un transfert définitif de Emerson dans le Rhône. L'OL devra surtout assurer une place en Coupe d'Europe pour le conserver...

Nübel va rester à Monaco

Prêté pour deux saisons à Monaco par le Bayern Munich depuis l'été 2021, Alexander Nübel sera encore un joueur monégasque la saison prochaine. Dans une interview accordée à Bild, le gardien allemand a confirmé qu'il serait encore sur le Rocher en 2022-2023. "Je jouerai à l'AS Monaco la saison prochaine. Revenir à Munich cet été, n'est pas une option. Si le Bayern a autre chose en tête, il faut qu'on en discute. Mais pour moi ce n'est pas une option pour le moment." L'ancien portier de Schalke a également expliqué que la présence de Neuer rendait quasiment impossible un éventuel retour en Bavière.

Notre avis : Après un début en mode diesel, Nübel s'est peu à peu affirmé comme l'une des références du championnat et confirme son potentiel entrevu à Schalke.

Alexander Nübel sous le maillot de l'AS Monaco lors de la saison 2021-2022. Crédit: Getty Images

Fernandinho, vers un retour au Brésil

Alors que son départ de Manchester City a été acté en fin de saison, Fernandinho (36 ans) est annoncé proche d'un retour au pays, à l'Athlético Paranense. "Je veux retourner jouer au Brésil. C'est une décision qu'on a prise avec ma famille et c'est la chose la plus importante pour moi", avait déclaré le milieu de terrain ces derniers jours. L'année dernière déjà, l'ancien joueur du Shakhtar avait été annoncé proche d'un comeback dans le club de ses débuts, avant de se raviser et de prolonger l'aventure à Manchester.

Notre avis : La boucle sera bouclé pour l'international brésilien qui retrouverait alors le club de ses débuts. Pour mieux raccrocher ?

Qui est le favori à la victoire finale ? "Liverpool sort du lot, City a laissé trop de plumes"

Transferts Les 7 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end HIER À 20:25