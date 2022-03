Coman justifie son départ du PSG

Interrogé dans le Canal Football Club ce dimanche, Kingsley Coman est revenu sur son départ du PSG en 2014. "Ce n'était pas financier. Je pensais que je méritais plus de temps de jeu. Cette situation, je ne pouvais pas l'avoir au PSG. J'avais demandé un prêt qui n'avait pas été accepté et c'est par la suite que j'ai pris cette décision. Ce qui est difficile dans la situation du PSG, c'est qu'ils veulent des résultats tout de suite. Avec le développement des jeunes, on n'a pas de résultats tout de suite, il faut attendre trois ou quatre ans. Peut-être qu'ils n'avaient pas cette patience-là", a confié le joueur du Bayern Munich.

Ad

Notre avis : Le PSG va probablement devoir revoir tout son modèle, notamment pour ne pas laisser filer des joueurs comme Coman.

Transferts Les 7 infos mercato qui vous ont échappé ce week-end HIER À 17:21

Zidane, Conte et les autres : Mais qui veut encore entraîner le PSG ?

Le Bayern passe à l'action pour Gravenberch...

C'est un secret de Polichinelle : le Bayern Munich fond pour Ryan Gravenberch depuis plusieurs mois. Et il en est de même pour le jeune Batave. Ce lundi, le quotidien néerlandais De Telegraaf a d'ailleurs annoncé que le club bavarois aurait formulé une première offre concrète de 25 millions d'euros à l'Ajax Amsterdam pour le milieu de terrain. Une proposition refusée par le club amstellodamois qui espère récupérér près de 35 millions d'euros pour son jeune joueur. Les deux parties devraient néanmoins réussir à s'entendre rapidement pour le transfert de l'international oranje.

Notre avis : Gravenberch au Bayern, ce n'est qu'une question de temps.

Mbappé-Messi, Lewandowski-Muller : Notre Top 5 des meilleurs duos d'attaquants d'Europe

...et veut concurrencer le Barça pour Mazraoui

Gravenberch pourrait ne pas être le seul amstellodamois à rallier la Bavière. Courtisé de longue date par le FC Barcelone, Noussairr Mazraoui (24 ans) serait également sur les tablettes du champion d'Allemagne. Le média allemand Sport1 annonce que le Bayern Munich aurait également pris des renseignements pour le latéral droit en marge des discussions pour Ryan Gravenberch. En fin de contrat en juin prochain, l'international marocain, fan de Dani Alves, aurait fait du Barça sa priorité, mais pourrait changer son fusil d'épaule avec l'intérêt du FC Bayern qui est prêt à offrir un salaire de 10 millions d'euros au joueur.

Notre avis : Le Bayern arrive peut-être un peu tard dans le dossier, mais peut compter sur... Mino Raiola. Le "super agent" s'occupe de Gravenberch ET de Mazraoui. De quoi faciliter beaucoup de choses.

Noussair Mazraoui von Ajax Amsterdam Crédit: Getty Images

Costil veut claquer la porte des Girondins de Bordeaux

Tout va mal à Bordeaux. Bon dernier de Ligue 1, les Girondins ne s'en sortent pas et ce, malgré l'arrivée de David Guion à la barre. La situation de Benoît Costil est le dernier symbole criant de ce naufrage en cours. Après s'être brouillé avec le défenseur Anel Ahmedhodzic en plein match, puis avec le leader des Ultramarines à la mi-temps, le gardien international français aurait annoncé son départ à plusieurs joueurs de l'effectif et une partie des salariés, comme le révèle 20 Minutes ce lundi.

Notre avis : Un départ de l'ancien Rennais en mars serait très surprenant, mais rien n'est à exclure dans le marasme bordelais.

Troyes, Lorient, Metz, Bordeaux, ASSE : Qui va se sauver ? Nos paris

Xavi en pince pour un espoir néerlandais

La colonie néerlandaise pourrait encore se garnir cet été à Barcelone. En quête d'un attaquant supplémentaire, le FC Barcelone scruterait aux Pays-Bas pour se renforcer l'été prochain. Selon les informations de The Athletic, Cody Gakpo (22 ans) plairait beaucoup à Xavi, l'entraîneur catalan. L'ailier international néerlandais (4 sélections, 1 but) est sous contrat jusqu'en 2026 avec le PSV Eindhoven. Cette saison, il a inscrit 16 buts et délivré 15 passes décisives en 37 matches disputés avec les Boeren.

Notre avis : Le PSV marche sur des oeufs sur le plan financier et pourrait voir d'un "bon oeil" un départ de son attaquant en cas de (très) belle offre.

Xavi Crédit: Getty Images

Aston Villa prêt à mettre 70 millions d'euros pour Phillips

Et si cet été sonnait la fin de l'idylle entre Kalvin Phillips et Leeds ? A 26 ans, l'international anglais (19 sélections) pourrait quitter son club formateur dans les prochaines semaines. Convoité par les plus grands clubs du Royaume, le milieu de terrain est surtout ardemment courtisé par Aston Villa. Le très sérieux The Times annonce que les Villans se prépareraient même à formuler une offre de près de 60 millions de livres, soit 70 millions d'euros pour le natif de Leeds. De quoi faire sérieusement réfléchir les Peacocks...

Notre avis : Tout aussi indispensable que soit Phillips pour Leeds, les Peacocks réfléchiront forcément à une telle offre si elle parvenait sur la table.

Kalvin Phillips of Leeds United looks on during the Premier League match between Leeds United and Liverpool at Elland Road on September 12, 202 Crédit: Getty Images

Transferts Les 5 infos mercato qui vous ont échappé vendredi 18/03/2022 À 20:12