Pedro Neto pour l'après Di Maria au PSG ?

Après sept saisons pleines, Angel Di Maria est sur le point de faire ses adieux à Paris. Pour se renforcer sur le front de l'attaque, le Paris Saint-Germain multiplie les pistes. Dernière en date, celle menant à l'ailier portugais, Pedro Neto (22 ans). Selon les informations du Daily Mail, le club parisien apprécierait le profil de l'ancien joueur de Braga, qui revient d'une longue blessure, mais qui a surtout prolongé son contrat jusqu'en 2027 avec Wolverhampton il y a quelques semaines.

Notre avis : Si Paris est vraiment intéressé par Pedro Neto, il faudra se préparer à sortir un très gros chèque. La piste semble compromise.

La juste récompense pour Bruno Fernandes ? Débarqué en janvier 2020 du côté de Old Trafford, l'international portugais (41 sélections, 6 buts) s'est imposé comme l'un des cadres de l'effectif des Red Devils. Auteur d'une nouvelle saison de belle facture avec 9 buts et 14 passes décisives en 37 matches toutes compétitions confondues, le milieu de terrain de 27 ans devrait prochainement rempiler avec MU. Le très sérieux The Telegraph annonce dans son édition du jour que le Lusitanien se serait mis d'accord avec sa direction pour une prolongation jusqu'en 2027 avec une belle revalorisation salariale à la clef.

Notre avis : Une décision logique de la part du board mancunien. S'il évolue parfois sur courant alternatif, Bruno Fernandes n'en demeure pas moins l'un des joueurs les plus précieux de "Man Utd".

En fin de bail avec la Juventus Turin, Paulo Dybala ne rempilera donc pas avec les bianconeri. Alors que l'Inter faisait figure d'immense favori pour signer l'international argentin, ce dernier aurait pourtant d'autres projets. Selon les dernières révélations de la Gazzetta dello Sport, le joueur de 28 ans ne souhaiterait pas rester en Italie et privilégierait la découverte d'un nouveau championnat. Si l'Argentin ambitionne de quitter la Botte, l'Inter, elle, ne perd pas espoir et espère dégager une belle masse salariale en se séparant d'Alexis Sanchez et Arturo Vidal, comme l'explique le journal transalpin.

Notre avis : Une aubaine pour le PSG, l'Atlético de Madrid et les nombreux clubs anglais intéressés. La bataille pour convaincre la Joya s'annonce palpitante.

Paulo Dybala - Juventus Turin Crédit: Getty Images

Dans le rouge il y a quelque semaines en Premier League, les Magpies respirent depuis. Après un mercato hivernal où ils ont beaucoup dépensé avec les arrivées de Kieran Trippier, Chris Wood et surtout Bruno Guimarães, les pensionnaires de St James' Park auront une enveloppe transferts "moins garnie". Ces dernières heures, The Telegraph nous apprend que le club anglais disposera de 70 millions d'euros pour ses achats estivaux. Ce vendredi, The Times complète l'information en expliquant que Sven Botman (Lille) et Hugo Ekitike (Reims) font office de priorités absolues pour renforcer l'effectif de Eddie Howe.

Notre avis : La concurrence sera forte dans les deux dossiers, mais Newcastle a clairement les moyens d'arriver à ses fins.

Alors que l'avenir de Mohamed Salah s'écrit toujours plus en pointillés du côté de Anfield, les Reds sondent le marché pour se renforcer cet été. Très intéressé par Fábio Carvalho l'hiver dernier, le club de la Mersey devrait encore se montrer très actif pour arracher le jeune Portugais comme l'explique The Times ce vendredi. En fin de contrat avec Fulham en juin, le milieu offensif de 19 ans a inscrit 7 buts et délivré 6 passes décisives en 27 matches de Championship cette saison et devrait quitter Craven Cottage lors du prochain mercato.

Notre avis : Klopp est fan du joueur et l'a déjà clamé à plusieurs reprises. Tous les signaux sont au vert pour voir Carvalho chez les Reds cet été.

Le moral est bon depuis quelques semaines du côté du FC Barcelone, ou presque. Pas franchement serein sur le plan financier, le club catalan a fait de la prolongation de ses jeunes une priorité. Priorités numéro 1, Ronald Araujo (23 ans) et Gavi (17 ans) n'ont toujours pas rempilé avec les blaugranas. Sous contrat jusqu'en 2023, le défenseur uruguayen et le milieu espagnol auraient refusé une nouvelle proposition de prolongation de la part de leur direction, comme le révèle Marca ce vendredi. Les négociations devraient donc se poursuivre pour tenter de satisfaire toutes les parties.

Notre avis : Les deux joueurs semblent séduits par le nouveau projet du Barça porté par Xavi. Un accord devrait prochainement être trouvé pour une prolongation de l'aventure en Catalogne.

C'est l'un des quelques ratés de la cellule de recrutement barcelonaise de ces dernières années. Virevoltant à Braga, Francisco Trincão n'est pas parvenu à se montrer au FC Barcelone. Prêté cette saison à Wolverhampton, avec une option d'achat proche des 30 millions d'euros, l'ailier est à la peine en Angleterre et ne confirme toujours pas les espoirs placés en lui, au grand dam de la direction catalane. Dans son édition du jour, Record avance que Benfica et le Sporting Portugal seraient intéressés par un prêt du jeune Portugais pour l'été prochain. Une opération qui pourrait permettre au Barça de dégager des fonds pour le transfert définitif de Adama Traoré.

Notre avis : Un retour au pays ne peut que faire du bien à Trincão, quelque peu en perdition depuis son départ du Portugal.

Francisco Trincao (Portugal U21) Crédit: Getty Images

Cinquième de Liga, le Real Betis réalise encore une très belle saison et régale les suiveurs dans le jeu. Outre Nabil Fekir, William Carvalho, Juanmi ou encore Willian José, un autre joueur réalise de très belles prestations avec les Béticos, Andrés Guardado. A 35 ans, l'international mexicain (173 sélections, 28 buts) est un cadre incontesté de l'effectif. Ces dernières heures, les dirigeants sévillans ont d'ailleurs tenu à récompenser leur milieu de terrain avec une prolongation pour une saison supplémentaire. L'ancien joueur du PSV Eindhoven est désormais lié jusqu'en juin 2023 avec le Betis.

Notre avis : Excellente nouvelle pour les Verdiblancos. L'expérience de Guardado est très, très précieuse au collectif de Manuel Pellegrini.

