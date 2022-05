Dybala a choisi l'Inter

C'est probablement la grosse information mercato du jour. Selon La Gazzetta dello Sport, qui en fait d'ailleurs sa Une, Paulo Dybala a décidé de rejoindre l'Inter Milan. En fin de contrat avec la Juventus, l'international argentin a également été approché par Manchester United et l'Atlético Madrid. Mais un nouveau contact entre l'Inter et son entourage la semaine passée aurait été décisif. Un accord jusqu'en 2026 est évoqué, avec un salaire de 6 millions d'euros + bonus.

Notre avis : C'est évidemment un gros coup pour l'Inter. Le club lombard aurait également été rassuré par la condition physique du joueur.

Lille pense à Ajorque pour l'après-Burak

Le "roi" s'en va. En fin de bail en juin prochain, précieux dans le titre de champion de France la saison dernière, Burak Yilmaz ne sera pas retenu par Lille. Pour le remplacer, le LOSC lorgnerait Ludovic Ajorque, l'attaquant du Racing Club de Strasbourg. C'est La Voix du Nord qui révèle l'intérêt des Dogues pour l'ancien Clermontois. Strasbourg attend près de 15 millions d'euros dans ce dossier. Le quotidien nordiste explique lui que les Lillois pourraient proposer une somme plus basse, assortie de bonus.

Notre avis : L'opération, s'il y en a une, dépendra en grande partie d'une qualification du Racing en coupe d'Europe. Si les Strasbourgeois parviennent à décrocher le sésame, Ajorque pourrait bien rester en Alsace.

Aston Villa a jusqu'à fin mai pour se décider pour Coutinho

Le doute plane toujours autour de l'avenir de Philippe Coutinho. Prêté avec option d'achat, fixée à 40 millions d'euros, par le FC Barcelone, le milieu de terrain brésilien patine depuis quelques matches et ce, malgré de premières sorties tonitruantes. Si Steven Gerrard a déjà émis le souhait de le conserver, les dirigeants des Villans n'auraient toujours pas statué. Selon les informations de Sport, le FC Barcelone attendrait une réponse définitive dans les prochains jours. D'autres clubs, dont Newcastle, seraient intéressés et les Blaugranas ne souhaiteraient pas perdre de temps.

Notre avis : Le Barça n'a pas envie de perdre son temps avec Coutinho. Plus vite une porte de sortie sera trouvée, plus vite le club catalan lancera ses opérations estivales.

Lukaku pas chaud pour Milan et Newcastle...

Alors que son avenir est plus que jamais incertain du côté de Chelsea, Romelu Lukaku aurait d'ores et déjà écarté deux candidats potentiels, comme le rapporte le Evening Standard. Le média britannique explique que l'attaquant belge se tiendrait prêt à refuser les offres éventuelles de l'AC Milan et de Newcastle. Pas de quoi arranger les affaires de Thomas Tuchel qui chercherait à tout prix à se séparer du joueur formé à Anderlecht.

Notre avis : Lukaku attend un signe de l'Inter, ce n'est pas une surprise. Mais les nerazzurri sont-ils vraiment prêts à rapatrier leur ancienne gâchette à tout prix ?

Romelu Lukaku Crédit: Getty Images

Crystal Palace espère un retour de Wan-Bissaka

En concurrence directe avec Diogo Dalot à Manchester United, Aaron Wan-Bissaka n'a pas son avenir garanti du côté de Old Trafford. Alors que Ralf Rangnick et Erik ten Hag semblent apprécier le profil du jeune Portugais, le latéral anglais pourrait aller voir ailleurs. Sky Sports avance que Crystal Palace serait tenté de faire revenir son ancien joueur du côté de Selhurst Park.

Notre avis : Acheté près 55 millions d'euros, "AWB" n'est pas la plus belle réussite de la cellule de recrutement, mais loin d'être la pire. Un prêt dans un environnement connu pourrait lui permettre de briller de nouveau.

L'OM et Monaco intéressés par Ndika ?

Selon les informations de SportBild, Evan Ndicka est très courtisé. En fin de contrat à l'Eintracht Francfort en 2023, le défenseur central français intéresserait notamment l'OM et l'AS Monaco, ainsi que Newcastle du côté de la Premier League. Les deux clubs de Ligue 1 auraient pris des renseignements après de ses agents.

Notre avis : Ndika réalise une saison très prometteuse et pourrait faire le grand saut l'été prochain.

