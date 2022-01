L'OL sur le point de lâcher Guimaraes

Au lendemain du communiqué publié par l'OL sur le dossier Bruno Guimaraes, L'Equipe révèle que Jean-Michel Aulas et les siens seraient tout proches d'accepter une nouvelle offre de Newcastle pour le milieu de terrain brésilien : 42M€ + 10M€ de bonus. L'intéressé, qui pourrait quadrupler son salaire, a quant à lui donné son accord de principe

Notre avis : L'OL n'a pas resisté à un nouveau coup de boutoir de Newcastle.

Vlahovic-Juve, ce qu'il manque...

Ce n'est plus qu'une question de temps pour Dusan Vlahovic à la Juventus Turin. Comme annoncé par les médias italiens, l'attaquant de la Fiorentina va signer pour une somme estimée aux alentours de 75 millions d'euros. Alors, que manque-t-il pour une conclusion définitive ? Probablement les commissions de l'agent du joueur, qui réclame 18 millions d'euros selon La Stampa. Un rendez-vous est programmé dans les prochaines heures entre les parties. Pas de quoi mettre en péril le deal.

Notre avis : Aucun doute sur la bonne issue du transfert de Vlahovic à la Juve. Mais ses agents sont décidément gourmands, ce qui avait posé déjà problème avec la Viola...

Dybala ne prolonge pas, les prétendants se montrent

Paulo Dybala prend son temps pour prolonger avec la Juve et, forcément, la curiosité des cadors européens est piquée. L’Inter Milan aurait déjà formulé une offre salariale plus conséquente que celle de la Vieille Dame pour s’attirer "La Joya". Mais un concurrent de dernière minute aurait fait son apparition d’après La Gazzetta dello Sport. Manchester City pourrait doubler tout le monde sur ce coup avec une proposition de salaire à 10M€ annuels et un contrat courant jusqu'en 2027.

Notre avis : S'il va à City, il va devoir se bagarrer pour se faire une place.

Adama Traoré va signer au Barça

Plusieurs sources sont concordantes, Sport évoque même un accord complet entre les deux clubs : Adama Traoré va être prêté au Barça par les Wolves avec option d'achat (30M€). L'Espagnol de 26 ans va retrouver son club formateur après l'avoir quitté en 2015 pour découvrir la Premier League. L'officialisation devrait arriver dans la semaine. Sa signature ne serait pas corrélée avec un éventuel départ de Dembélé.

Notre avis : Le Barça avait promis de ne recruter que des top joueurs, Adama Traoré ne fait pas partie de cette catégorie.

Thomas Meunier à Barcelone ?

Le Barça n'a pas caché son besoin de se renforcer au poste de latéral gauche et son intention de recruter Tagliafico. Mais côté droit, ou Alves, Mingueza et Dest sont déjà présents, une piste surprenante a fait son apparition ce jeudi. Marca assure que les Blaugranas ont un œil sur Thomas Meunier, le défenseur de Dortmund. Le but pour Xavi serait de prêter Migueza à Valence, où il a une touche, se débarasser de Dest dont il n'apprécie pas vraiment le profil et recruter le Belge en prêt jusqu'à la fin de saison. Beaucoup d'opérations à réaliser en cinq petits jours de mercato, mais rien d'impossible. Par ailleurs, Mundo Deportivo rapporte que Xavi a fait des demandes précises à ses dirigeants. Le technicien espagnol aimerait aussi l'apport de deux nouveaux attaquant dont un buteur, particulièrement depuis qu'Ansu Fati s'est de nouveau blessé.

Notre avis : Thomas Meunier ne fait jamais l'unanimité, où il va, mais il continue d'intéresser des cadors.

Adeyemi, ça avance

D’après le journaliste Fabrizio Romano, Dortmund progresse sur le dossier Karim Adeyemi. Le jeune attaquant du Red Bull Salzbourg affole l’Europe mais le BvB, qui en a fait sa top priorité sur ce mercato, semble être dans la meilleure position pour s’attirer les services de l’Allemand. Kicker va plus loin et assure que le deal sera bouclé cet été.

Notre avis : Dortmund est un bon choix pour un jeune qui veut exploser aux yeux de l'Europe.

L'OL a recalé un cador pour Paqueta

Stephane Darmani, correspondant au Brésil pour Canal+, assure que l’OL aurait refusé une offre de 60M€, rien que ça, pour Lucas Paqueta. Un transfert dont ni le club ni le joueur ne voulait. Seule info sur le club désireux d’enrôler le brésilien, il est dans le top 5 de Premier League.

Notre avis : Perdre Paqueta et Guimaraes en un seul mercato n'était pas envisageable pour l'OL.

Luiz Diaz vers la Premier League ?

Toujours aussi étincelant avec le FC Porto, Luis Diaz pourrait quitter le Portugal selon les médias locaux. En effet, Liverpool et Manchester United seraient très intéressés par son profil. Une somme de 60 millions d'euros est évoquée. Tottenham s'est déjà fait recaler pour une offre trop basse au goût des Portugais.

Notre avis : Il sera un bon renfort, peu importe où il choisit d'aller.

Pellegri, du Milan au Toro

Dans un communiqué officiel, l'AC Milan a annoncé la rupture du prêt de Pietro Pellegri, qui ne retournera pas à l'AS Monaco puisque le Torino a officialisé son arrivée.

Notre avis : Trop souvent blessé, Pellegri ne s'est pas imposé à Milan. Le Toro va tenter de le relancer...

Marcelo vers Bordeaux ?

Au lendemain de la rupture avec l'OL, Marcelo se cherche un nouveau club. Selon Sud-Ouest, le défenseur pourrait rebondir à Bordeaux, qui cherche des renforts d'expérience pour sa défense et ainsi réussir son opération maintien.

Notre avis : Après avoir mis de côté Koscielny, Bordeaux cherche visiblement des joueurs expérimentés et charismatiques pour se sauver.