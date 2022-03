Le Barça viserait Haaland pour 2023

Sport, le FC Barcelone aimerait recruter Erling Haaland en 2023 et ainsi le persuader de rester une saison supplémentaire à Dortmund. Dans le viseur de la Liga à cause de sa réduire ses dépenses ou dégager des bénéfices" pour recruter cet été. Selon les informations du quotidien, le FC Barcelone aimerait recruter Erling Haaland en 2023 et ainsi le persuader de rester une saison supplémentaire à Dortmund. Dans le viseur de la Liga à cause de sa trop grosse masse salariale (-144 millions d'euros) , le club catalan doit ainsi "" pour recruter cet été.

Notre avis : Il semble difficile d'imaginer Erling Haaland rester une saison supplémentaire à Dortmund.

... et aurait trouvé un accord total avec Kessié

En parallèle, le FC Barcelone a bien avancé sur le dossier Franck Kessié. Toujours d'après Sport, le club entraîné par Xavi a obtenu un accord total avec le milieu international ivoirien, qui sera en fin de contrat avec l'AC Milan en juin prochain.

Notre avis : Avec Andreas Christensen (ndlr : lui aussi sera libre en juin) et Franck Kessié, le Barça est sur le point de réaliser deux belles affaires sportives et économiques.

Leao dans le viseur du PSG

Ce mardi, La Gazzetta dello Sport indique que le PSG serait prêt à dépenser 70 millions d'euros pour recruter Rafael Leão cet été. Le club de la capitale compterait offrir un salaire annuel net de 6 millions d'euros pour l'ailier gauche de 22 ans, auteur de 11 buts et 6 passes décisives cette saison toutes compétitions confondues avec l'AC Milan. En cas de transfert, le LOSC, son ancien club, récupérerait 15% de la transaction.

Notre avis : Le joueur a récemment affirmé son attachement à Milan et le club lombard souhaite le garder. Le dossier ne sera pas simple pour le PSG.

Un futur en Liga pour Cavani ?

Deux ans après son arrivée à Manchester United, Edinson Cavani devrait partir libre à l'issue de la saison. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, la priorité de l'attaquant international uruguayen de 35 ans serait de jouer en Liga. Pour l'instant, des clubs sud-américains se seraient déjà alignés pour l'accueillir.

Notre avis : Même s'il n'a plus la même explosivité qu'à l'époque où il jouait pour le PSG, Edinson Cavani peut encore rendre des services dans un club européen de milieu voire de haut de tableau.

Vidal rêve de jouer à Flamengo

Sous contrat jusqu'en juin 2022 avec l'Inter Milan, Arturo Vidal (34 ans) n'a pas caché son souhait de poursuivre sa carrière au Brésil. "Peut-être que le temps est venu de finir le chapitre de mon aventure européenne. Je rêve de jouer à Flamengo. J'aime ce club. Je jouerai un jour pour ces couleurs. En tout cas, je ferai tout pour", a-t-il affirmé lors d'un entretien accordé à TNT Sports.

Notre avis : Si Flamengo arrive à trouver les fonds pour lui payer son salaire, les négociations ne devraient pas être très compliquées.

Arturo Vidal lors du match Inter-Udinese. Crédit: Getty Images

Bürki vers la MLS

D'après le journaliste Fabrizio Romano, Roman Bürki va s'engager avec St.Louis City. Le gardien international suisse du Borussia Dortmund, lié au club de la Ruhr jusqu'en juin 2023, aurait trouvé un accord verbal avec la franchise de MLS. Cette saison, le portier de 31 ans n'a pas joué en Bundesliga.

Notre avis : Sa situation est bloquée avec le BvB. Pour jouer, Roman Bürki doit changer d'air.

Xavi surveille un jeune talent de Monaco

Outre des joueurs libres, le FC Barcelone pourrait tenter d'attirer des jeunes talents lors du prochain mercato. Selon Sport, les Blaugrana seraient intéressés par le milieu monégasque de 17 ans, Mamadou Coulibaly. Le quotidien précise que le joueur, qui évolue avec les U19 de l'ASM, intéresse également l'AC Milan, Manchester City, la Juventus et Tottenham. Le club catalan verrait en lui le nouveau Eduardo Camavinga.

Notre avis : Monaco est un club qui donne la chance à ses jeunes. Avant de viser les hautes sphères du football européen, Mamadou Coulibaly pourrait bientôt avoir une chance d'évoluer avec Philippe Clément.

Krychowiak prêté jusqu'à la fin de la saison à l'AEK Athènes

Le milieu de terrain polonais Grzegorz Krychowiak a été prêté jusqu'à la fin de la saison à l'AEK Athènes par son club russe de Krasnodar, a annoncé mardi la Super League du football grec. Krychowiak, 86 sélections, 32 ans, rejoint la Grèce en raison du conflit en Ukraine, les joueurs étrangers des clubs ukrainiens et russes ayant le droit de s'éloigner jusqu'à la fin de la saison. Il a marqué cinq buts pour son pays, participant notamment à l'Euro-2016 et au Mondial-2018. En Russie, il a joué pour Krasnodar (15 matches, 5 buts), le club du Français Rémy Cabella, et pour le Lokomotiv Moscou (109 matches, 23 buts).

Avant de partir en Russie, Krychowiak a porté les maillots de West Bromwich Albion en Angleterre, de Séville, vainqueur avec le club espagnol d'une Ligue Europa, du Paris Saint-Germain, de Reims, Bordeaux et Nantes en France.

Notre avis : Krychowiak est l'un des premiers joueurs à profiter de la nouvelle réglementation de la FIFA.

