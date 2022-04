Dani Alves en remet une couche sur Messi

Ce n'est plus un secret pour personne : Dani Alves veut rejouer avec Lionel Messi à Barcelone. Dans des entretiens accordés à Sport et Mundo Deportivo, le défenseur brésilien a de nouveau évoqué le septuple Ballon d'Or : "Il est parti, il a essayé quelque chose de différent et il est temps de rentrer à la maison s'il le veut". Alors que le Barça de Xavi vit une période faste actuellement, le vétéran Dani Alves s'est dit prêt à rester un peu plus avec les Blaugrana, mais sera mieux aux côtés de la Pulga : "Cette équipe manque de peu, mais Messi pourrait être ce qui manque".

Ad

Notre avis : Les appels du pied répétés pourraient bien finir par faire mouche.

Transferts Les 8 infos mercato qui vous ont échappé jeudi 07/04/2022 À 17:41

Lionel Messi aux côtés de Dani Alves sous les couleurs du Barça. Crédit: Getty Images

United et Haaland, ça n'aurait jamais pu marcher

Voilà des années que Manchester United suivrait la piste Erling Haaland selon ESPN. Depuis son arrivée à Salzbourg plus précisément. Mais si l'histoire d'amour n'a jamais pris, ce serait pour une raison simple. Pour le Norvégien et son agent star Mino Raiola, Manchester United ne gagnerait pas assez de trophées et manquerait d'un projet sportif convaincant, et ce peu importe le coach qui arrivera à la tête des Red Devils à la fin de la saison.

Notre avis : Manchester United n'est plus une destination de choix pour les joueurs du calibre d'Haaland.

L'OM prépare l'après Kamara

Selon L'Equipe, les dirigeants marseillais sondent déjà le marché des transferts pour pallier le futur départ de Boubacar Kamara. C'est vers le Brésil que leurs yeux se seraient tournés, sur conseil de Jorge Sampaoli. L'entraîneur argentin aimerait recruter un jeune milieu de terrain de Palmeiras, Danilo, 20 ans. A l'aise dans un rôle de sentinelle, il peut aussi faire valoir quelques qualités un cran plus haut. Mais y a un hic selon le média brésilien Globo : Danilo vient de prolonger et de signer une clause libératoire à 100M€…

Notre avis : L'OM fait bien de s'y prendre à l'avance pour remplacer un joueur de cette importance.

Asensio direction la Lombardie ?

Le Real Madrid et le Milan AC seraient entrés en contact pour une opération concernant Marco Asensio. Le seul hic pour le moment serait la demande salariale de l'attaquant espagnol. Il réclamerait 7M€ par an à Milan, à la place des 5M€ par an qu'il gagne déjà à Madrid. Selon Calciomercato, les dirigeants rossoneri refusent de dépenser une telle somme. Les différentes parties devraient se rencontrer dans les prochaines semaines.

Notre avis : Asensio a besoin de passer un palier en gagnant du temps de jeu.

Le Ballon d'Or peut-il encore échapper à Benzema ? "Tout est réuni pour faire de lui le favori"

Gnabry a la cote chez les Bianconeri

Serge Gnabry va-t-il découvrir un troisième championnat à 26 ans ? L'ailier allemand, formé à Arsenal, est avec le Bayern Munich depuis 2018, où il semble moins s'épanouir cette année. Si le Real Madrid et Liverpool gardent un œil sur l'attaquant bavarois, c'est bien le géant italien de la Juventus qui serait à l'affût pour tenter d'attirer Gnabry en Italie selon Fichajes. A un an de la fin de son contrat, il pourrait partir à bon prix.

Notre avis : La Juve doit se reconstruire un projet autour de nouvelles têtes. Gnabry est une bonne idée.

Mourinho et Lingard réunis à Rome ?

Si José Mourinho n'a pas eu que des rapports faciles avec ses anciens joueurs, il en est un qui garde un profond respect pour le Special One : il s'agit de Jesse Lingard. L'international anglais pourrait d'ailleurs retrouver l'entraîneur portugais du côté de l'AS Rome, à en croire le Sunday Express. En manque de temps de jeu, le numéro 14 mancunien posséderait d'ailleurs de nombreux prétendants, puisque la Juventus et le Milan AC sont aussi sur le coup, tandis qu'en Angleterre West Ham et Newcastle maintiennent leur intérêt pour le milieu offensif.

Notre avis : Lingard doit quitter Manchester pour s'épanouir.

José Mourinho et Jesse Lingard ensemble à Manchester United Crédit: Getty Images

Transferts Les 6 infos mercato qui vous ont échappé lundi 04/04/2022 À 17:59