Haaland : On pourrait bientôt savoir

Annoncé régulièrement sur le départ et proche de Manchester City (même si le Real Madrid n'a pas dit son dernier mot), Erling Haaland pourrait vite annoncer son choix. Sebastian Kehl - le directeur sportif du Borussia Dortmund -, interrogé sur la chaîne allemand Sport1, a en effet estimé que le serial buteur norvégien devrait prendre sa décision sur son avenir dans la semaine.

Ad

Notre avis : On risque d'attendre avant de vraiment savoir.

Transferts Mbappé, Giroud, OL, Eriksen : Les 7 infos mercato de vendredi 06/05/2022 À 08:14

Tchouaméni : Liverpool en pole avec le Real

Double buteur vendredi face à Lille (1-2), Aurélien Tchouaméni ne laisse pas grande monde insensible. Très en vue avec l'AS Monaco cette saison, le milieu de terrain va ainsi voir de nombreux clubs s'activer cet été pour tenter de le recruter. Et selon Téléfoot, le Real Madrid et Liverpool, notamment les Reds, seraient en pole pour signer l'international français de 22 ans, même si le PSG n'a pas abandonné l'idée.

Notre avis : Rien n'est fait. Et il faudra attendre pour voir qui aura le privilège de récupérer la pépite monégasque.

Tielemans vers Arsenal mais le Real est à l'affût

Selon The Sun, Arsenal est bien avancé pour boucler le transfert de Youri Tielemans pour 40 millions de livres, soit plus de 46 millions d'euros. Le tabloïd britannique précise cependant qu'un point peut tout changer : si les Gunners, actuellement quatrième de Premier League, manquent la Ligue des champions. Dans ce cas-là, le Belge de Leicester City pourrait s'en aller pour le… Real Madrid.

Notre avis : En fin de contrat en juin 2023, Tielemans va passer un cap cet été.

Le Barça va s'activer

Le quotidien espagnol As annonce que le FC Barcelone va pouvoir s'activer sur le marché après avoir assuré sa place en Ligue des champions pour la saison prochaine. Les prolongations de contrat d'Ousmane Dembélé et de Gavi sont notamment des priorités, tout comme les arrivées de joueurs libres comme César Azpilicueta, Andreas Christensen (Chelsea) et Franck Kessié (AC Milan). Mais les Catalans vont aussi pouvoir passer la vitesse supérieure sur d'autres dossiers. Comme celui de l'ancien Rennais Raphinha (Leeds), en fonction de l'évolution du cas Dembélé, de Javi Galán (Celta) ou encore Carlos Soler (Valence), qui pourrait débarquer en cas de départ Frenkie de Jong.

Notre avis : Ça va bouger dans les prochaines semaines au Barça. Et sur de nombreux dossiers, les Catalans ont intérêt à vite bouger étant donné leur situation.

Xavi Hernández, l'entraîneur du Barça, va avoir des choix à faire Crédit: Getty Images

Matic, direction la Juve ?

Notre avis : Une belle porte de sortie pour Matic, qui rendrait de bons services à Turin.

Bremer : un duel Tottenham- Leicester ?

Ses performances solides avec le Torino ne sont pas passées inaperçues en Europe. A tel point que le tabloïd The Sun estime que Tottenham et Leicester vont se livrer un duel pour le Brésilien Gleison Bremer dans les prochaines semaines. Avec un transfert estimé à plus de 45 millions d'euros pour le défenseur central de 25 ans.

Notre avis : C'est oublier un peu vite l'Inter Milan, qui a bien avancé ce dossier.

Gerrard veut conserver Coutinho

Steven Gerrard rêve de pouvoir conserver Philippe Coutinho la saison prochaine. Arrivé cet hiver à Aston Villa sous forme de prêt, le Brésilien, qui appartient toujours au FC Barcelone, a marqué quatre buts et délivré trois passes décisives en 15 matches de Premier League. "De toute évidence, nous souhaitons que Coutinho soit ici", a lancé l'ancien milieu de terrain de Liverpool devenu manager à Birmingham. Aston Villa a une option d'achat estimé à 40 millions d'euros pour garder le Brésilien.

Notre avis : Ça ferait bien les affaires du Barça, en quête de liquidités.

"C’est de la science-fiction" : Fournier explique pourquoi Nice ne vise pas une star comme Mbappé

Transferts Que des cadors, mais pas le PSG : ces clubs prêts à casser leur tirelire pour Nkunku 05/05/2022 À 16:05