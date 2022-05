Zlatan n'a toujours pas tranché

Arrêter ou continuer ? Pour l'heure, Zlatan Ibrahimovic n'a pas encore tranché. Selon La Repubblica, toutes les discussions avec ses dirigeants ont été repoussées à la fin de saison, puisque l'AC Milan est actuellement en course pour le scudetto. "Je suis proche de la ligne d'arrivée, j'ai un peu peur..... Quant au prochain chapitre ? Il y a plusieurs possibilités (...) Je peux encore faire beaucoup de choses, mais pour l'adrénaline du terrain de football, je ne sais pas si je la retrouverai ailleurs. J'essaie de la retarder (la retraite). Pour continuer à jouer, je dois être dans une bonne forme physique afin d'en profiter au maximum", confiait-il à ESPN mercredi.

Notre avis : Zlatan connaît une deuxième partie de saison tourmentée avec les blessures. Si Milan remporte le titre, il est probable que sa mission s'arrête là.

Quatre clubs de Ligue 1 se positionnent pour Umtiti

Le départ se précise pour "Big Sam" Umtiti. Malgré une récente prolongation de contrat jusqu'en 2026 pour alléger la masse salariale du club, le défenseur pourrait prochainement quitter le FC Barcelone... et rejoindre la Ligue 1. Selon les informations de Sport, quatre clubs de l'élite se seraient positionnés : le Montpellier-Hérault, le Stade Rennais, l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais. Le champion du monde 2018 aurait d'ailleurs fait part de ses envies de retrouver son club formateur.

Notre avis : L'OL va faire le ménage en défense centrale. Si les Gones ont déjà fait de Lukeba leur homme de base derrière, les Lyonnais pourraient voir d'un bon oeil le retour de leur ancien protégé.

Diaby dans les petits papiers de Arsenal

Auteur d'une nouvelle saison de gala avec le Bayer Leverkusen (16 buts et 13 passes en 40 matches toutes compétitions confondues), Moussa Diaby pourrait lever les voiles cet été. Selon les informations de SportBILD, de nombreux clubs seraient très intéressés par l'international français (5 sélections). Arsenal ferait d'ailleurs partie des équipes les plus déterminées à obtenir la signature de l'ancien "titi". Ces dernières semaines, les dirigeants allemands avaient annoncé attendre pas moins de 100 millions d'euros pour leur ailier, mais auraient revu leurs exigences autour de 75 millions d'euros.

Notre avis : Le Bayer est gourmand, mais le Bayer sait très bien vendre. Un départ n'est pas à exclure pour Diaby, un gros chèque non plus. Reste à savoir qui sera prêt à le signer.

Le Barça prêt à accélérer pour Raphinha

Le cas Dembélé toujours flou, Adama Traoré pas certain de prolonger l'aventure, le FC Barcelone est plus que jamais à la recherche d'un nouvel ailier pour cet été. Déjà suivi depuis de longs mois par le club catalan, Raphinha ferait plus que jamais office de priorité pour le board des blaugranas. The Telegraph révèle ces dernières heures que le Barça préparerait plusieurs offres pour faire venir l'ancien Rennais. L'une d'elle, la plus simple, est celle de la clause libératoire du joueur qui chuterait à 25 millions d'euros en cas de descente de Leeds en Championship.

Notre avis : La concurrence est très forte sur le dossier, mais Raphinha se dirige vers la Catalogne. Lentement, mais sûrement.

Dumfries, priorité de ten Hag pour son nouveau Manchester United ?

Arrivé à l'Inter Milan lors du dernier mercato estival, après un Euro réussi, Denzel Dumfries pourrait déjà quitter la Lombardie. Le latéral droit néerlandais serait pisté par de nombreux clubs européens, le Bayern Munich en pôle. Ces dernières heures, Sky Sports fait écho d'un intérêt de plus en plus prononcé de la part de Manchester United et de son nouvel entraîneur Erik ten Hag. Les nerazzurri attendent au moins 35 millions d'euros pour leur Batave.

Notre avis : Ce n'est pas le poste où MU a le plus de besoin. D'autres pistes, à d'autres positions, devraient être privilégiées.

Zaha ne veut plus s'éterniser à Crystal Palace

C'est un vieux serpent de mer qui est sur le point de refaire son apparition. Arrivé à Crystal Palace en 2015, Wilfried Zaha aurait (encore) des envies d'ailleurs. Proche d'un départ lors des derniers mercatos, l'attaquant ivoirien aurait fait savoir à sa direction qu'il ne souhaitait pas rempiler avec les Eagles comme le rapporte The Times dans son édition du jour. En fin de contrat en juin 2023, l'avant-centre a inscrit 12 buts en 29 matches cette saison.

Notre avis : C'est l'été où jamais pour Palace. Après avoir refusé plusieurs offres colossales, le club du sud de Londres a une ultime opportunité d'engranger une indemnité pour son attaquant.

Wilfried Zaha sous le maillot de Crystal Palace. Crédit: Eurosport

Ginter retourne à Fribourg

Petite sensation outre-Rhin. Pisté par de nombreux cadors européens, le Bayern Munich et l'Inter Milan notamment, Matthias Ginter rentre au bercail. Libre de tout contrat en fin de saison, le défenseur international allemand (46 sélections, 2 buts) a officialisé son retour à Fribourg où il va remplacer Nico Schlotterbeck, parti au Borussia Dortmund. Actuel quatrième de Bundesliga, qualifié pour la finale de la Coupe d'Allemagne, le club de la Forêt-Noire peut ambitionner une magnifique fin de saison.

Notre avis : Quel coup de la part des Breisgau-Brasilianer. Ginter connaît la maison par coeur et sera l'un des fers de lance de cette séduisante équipe l'an prochain.

