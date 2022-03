L'appel de Gerrard pour conserver Coutinho

Débarqué en prêt à Aston Villa lors du mercato hivernal, Philippe Coutinho a retrouvé son ancien coéquipier à Liverpool, Steven Gerrard. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives en 7 matches de Premier League, l'Auriverde revit sous les ordres de son ancien coéquipier. Pour le plus grand bonheur de Steven Gerrard. The Telegraph annonce d'ailleurs que l'entraîneur des Villans pousserait auprès de sa direction pour enrôler définitivement l'ancien joueur de l'Inter Milan. Reste désormais à trouver un terrains d'entente avec le FC Barcelone.

Notre avis : C'est la belle histoire du dernier mercato hivernal. Espérons désormais que Coutinho puisse poser ses valises dans la durée à Villa Park.

Philippe Coutinho et Steven Gerrard en février 2022. Crédit: Getty Images

Newcastle et Manchester United étudient aussi la piste Kamara

Un jour, une rumeur pour Bouba Kamara. En fin de contrat à l'Olympique de Marseille dans quelques semaines, Boubacar Kamara ne cesse d'attiser les convoitises pour l'été prochain. Ces dernières heures, c'est le Northern Echo, un quotidien du nord-est de l'Angleterre, qui affirme que Newcastle et Manchester United auraient approché l'entourage du défenseur marseillais. Les deux clubs viennent s'ajouter à la liste déjà très longue des prétendants du joueur de 22 ans.

Notre avis : Les rumeurs vont continuer d'aller bon train sur l'avenir de Kamara. Et il est quasiment impossible de dégager une tendance sur le futur du Minot.

Rafael Leão et Raphinha pistés par le FC Barcelone...

S'ils rêvent évidemment d'attirer Erling Haaland pour renforcer leur ligne d'attaque, les Blaugranas multiplient les pistes en cas d'échec dans le dossier. Ce jeudi, SPORT révèle que Raphinha (Leeds) et Rafael Leão (AC Milan) seraient suivis de près par le club catalan. Elément essentiel du collectif des Peacocks, l'ancien Rennais réalise une saison pleine en Angleterre, malgré les difficultés de son écurie. L'attaquant portugais de 22 ans brille lui aussi en Italie. Arrivé en Lombardie pour près de 30 millions d'euros, l'international portugais a inscrit 11 buts et délivré 6 passes décisives en 31 matches toutes compétitions confondues cette saison.

Notre avis : Deux dossiers très, très compliqués pour les Catalans : Leão est comme un poisson dans l'eau à Milan et a plusieurs fois exprimé son amour et son désir de rester chez les rossoneri. La piste Raphinha, elle, s'annonce tout aussi onéreuse.

... qui pense toujours à Lautaro Martínez

Lautaro Martínez au FC Barcelone, ça ressemble à un vieux serpent de mer. Annoncé sur les tablettes du Barça depuis plusieurs années déjà, l'international argentin a revu son nom associé au club catalan ces dernières heures comme le mentionne SPORT ce jeudi. Arrivé à l'Inter Milan en 2018, l'attaquant de 24 ans pourrait quitter le club lombard dans les prochaines semaines si une bonne offre parvenait sur la table des dirigeants nerazzurri.

Notre avis : Leão, Raphinha, Lautaro, Haaland ou un autre, Barcelone doit impérativement dégager des liquidités et dégraisser s'il veut se renforcer.

Gravenberch, un avenir au Bayern Munich ?

C'est la nouvelle star issue de l'académie ajacide. A 19 ans, Ryan Gravenberch est appelé à être l'un des grands noms du football néerlandais. Très attaché à l'Ajax Amsterdam, le milieu de terrain pourrait néanmoins plier bagages cet été. Selon les informations du bien renseigné Fabrizio Romano, qui confirme celles du Telegraaf, le président du Bayern Munich Oliver Kahn aurait rencontré Mino Raiola, l'agent du joueur. Si le joueur est motivé à l'idée de rallier la Bavière, le prix du transfert représenterait actuellement un frein. L'Ajax demande près de 30 millions d'euros pour son jeune joueur.

Notre avis : Le Bayern n'a jamais caché son admiration pour la pépite amstellodamoise. Plus les jours passent, plus Gravenberch coche les cases pour être la première recrue estivale du club allemand.

Guardiola dans le flou pour l'avenir de Fernandinho à City

Pilier de l'effectif mancunien depuis son arrivée en 2013 en provenance du Shakhtar Donetsk, Fernandinho (36 ans) arrive en fin de contrat en juin prochain. Interrogé sur le sujet par BT Sport après la qualification de Manchester City en quarts de finale de la Ligue des Champions, Pep Guardiola a botté en touche au moment d'évoquer l'avenir du Brésilien. "Nous verrons à la fin de saison. Il le sait. Nous avons encore deux ou trois mois devant nous et le club va s’asseoir avec lui et son agent pour prendre la meilleure décision pour le club et pour lui."

Notre avis : A 36 ans, Fernandinho demeure toujours un élément essentiel de la rotation des Citizens. Une prolongation d'une saison n'est clairement pas à exclure.

Kalvin Phillips dans les petits papiers d'Aston Villa

Taulier de Leeds, enfant du club, Kalvin Phillips (26 ans) pourrait quitter le club à la fin de la saison en cours. Embarqué dans une saison galère avec son club de toujours, actuellement 16e de Premier League, l'international anglais (19 sélections) serait ciblé par Aston Villa comme le rapporte The Athletic ces dernières heures. Les Villans devraient même accélérer dans le dossier dès l'ouverture du marché estival.

Notre avis : En cas de relégation des Peacocks, Aston Villa ne sera pas le seul club à se positionner pour le milieu de terrain. Et la concurrence pourrait être très intense.

Kalvin Phillips lors d'un match entre Leeds United et Crystal Palace en novembre 2021. Crédit: Getty Images

Wolverhampton blinde Pedro Neto

Cadre de Wolverhampton depuis son arrivée en août 2019 pour 17 millions d'euros en provenance de la Lazio, Pedro Neto a vécu des derniers mois compliqués. Gêné par une blessure au genou, le virevoltant ailier portugais a loupé une grande partie de la saison, mais fait progressivement son retour au premier plan. Symbole de la confiance qu'ils témoignent envers leur jeune Portugais, les Wolves ont annoncé mercredi avoir trouvé un accord avec le joueur pour une nouvelle prolongation jusqu'en 2027. Une extension de contrat en guise de cadeau d'anniversaire puisque le joueur a fêté ses 22 ans hier.

Notre avis : Une très belle marque de confiance de la part des Wolves. Pedro Neto est promis à un bel avenir et pourrait voir sa côte exploser dans les mois à venir.

