L'OM en pole position sur Satriano ?

Prêté par l'Inter Milan à Brest, Martin Satriano pourrait rester en Ligue 1 la saison prochaine. Mais cette fois... à l'OM. En effet, selon La Gazzetta dello Sport, le club marseillais serait en pole position pour l'attaquant, auteur de 4 buts en 9 matches. Son prix ? Entre 15 et 20 millions d'euros.

Notre avis : Tout dépendra probablement de l'avenir de Milik. Mais Satriano est un prospect plus qu'intéressant pour la suite.

Les jours passent et rapprochent un peu plus Erik Ten Hag du banc de Manchester United. Proche d'un accord avec les Red Devils, le technicien néerlandais aurait déjà commencé à dessiner les contours de sa future équipe. Et selon les informations du Telegraph, Harry Kane et Declan Rice feraient office de priorités absolues pour le Batave en cas d'arrivée sur le banc. Déjà désireur de quitter les Spurs l'été dernier, l'attaquant anglais voit son nom revenir dans les rumeurs de transferts ces derniers jours, mais le président Levy, réuputé très dur en affaires, attend un gros chèque pour le libérer. Même son de cloche du côté de West Ham qui ne cèdera pas Rice pour moins de 100 millions d'euros.

Notre avis : Deux dossiers très, très, très durs à finaliser pour les Mancuniens, abondance financière ou pas. Il faudra sans doute réfléchir à d'autres pistes.

Drogba conseille Mbappé

Interrogé sur le plateau de Canal +, Didier Drogba est revenu sur le futur proche de Kylian Mbappé. "C'est le joueur que tous les clubs souhaitent avoir dans leur équipe, pour faire la différence. Depuis le début de saison, c'est lui qui tient le Paris Saint-Germain. Qui refuserait un Kylian Mbappé dans son équipe ? Aujourd'hui, il est indispensable, a confié l'ancien attaquant de l'OM. Ce n'est pas le même contexte que moi quand je quitte Marseille après une saison. Il a quand même 3 ou 4 ans derrière lui au PSG. Il est dans une situation où il a les plus grands clubs derrière. À l'époque, Chelsea n'était pas encore un grand club. C'était un grand club en devenir."

Notre avis : Mbappé veut être au centre d'un projet technique. Aujourd'hui, la balance semble pencher vers le Real Madrid. Même si le PSG semble doucement refaire son retard...

Milan prêt à de grosses dépenses cet été

Leader de Serie A, l'AC Milan pourrait être l'un des acteurs majeurs du prochain mercato. Toujours d'après le quotidien italien, le club lombard, qui a assaini ses comptes ces deux dernières années, pourrait en profiter pour se constituer une belle enveloppe l'été prochain. Pour recruter notamment Sven Botman, Renato Sanches (LOSC) et Gianluca Scamacca (Sassuolo), un montant de 100 millions d'euros est évoqué.

Notre avis : Milan a un projet qui fonctionne avec une gestion financière appliquée. Avec une nouvelle qualification en C1 qui se profile, le budget pourrait encore augmenter.

Ederson, la surprise du chef de Leonardo ?

Et si le PSG renouait avec le marché italien ? Très friand des joueurs de Serie A au début de l'ère QSI, Leonardo et les dirigeants parisiens pourraient se tourner vers l'Italie pour se renforcer cet été. Ces dernières heures, le Corriere dello Sport fait état d'un intérêt du club de la capitale pour le Brésilien Ederson, le milieu de terrain de la Salernitana. Débarqué pour six millions d'euros en janvier 2022 en provenance de Corinthians, le joueur de 22 ans a disputé sept matches de Serie A avec le club de Franck Ribéry. Le quotidien transalpin annone même que Paris pourrait offrir 26 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Notre avis : Ederson ressemble à un coup "à la Verratti" surle papier. Néanmoins, cette information à prendre avec quelques précautions, surtout au vu du tarif annoncé...

Areola plus proche que jamais de la sortie

Le temps des prêts est-il enfin terminé pour Alphonse Areola ? On s'y dirige tout droit si l'on en croit les dernières révélations de L'Equipe. Le quotidien explique ce jeudi que West Ham serait disposé à lever l'option d'achat de 13 millions d'euros pour le gardien international français, en fin de contrat en juin 2023 avec le Paris Saint-Germain. Autre club intéressé, Fulham, que le champion du monde 2018 connaît bien pour y avoir évoluer en 2020-2021 et qui est proche de valider sa remontée dans l'élite. Hammers ou Cottagers, une chose semble se dessiner : les deux clubs comptent faire d'Areola leur portier titulaire.

Notre avis : Une petite manne financière qui serait bienvenue pour le PSG, qui ne retiendra pas le titi formé au club.

Liverpool enrôle (enfin) une pépite de Fulham

C'était dans l'air depuis plusieurs mois déjà : Fabio Carvalho sera bel et bien un joueur de Liverpool à partir de l'été prochain, comme le rapporte Fabrizio Romano ce jeudi. Courtisé de longue date par Jürgen Klopp et les Reds, l'ailier portugais quitte Fulham où il arrive en fin de contrat et s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec Scousers. Liverpool déboursera tout de même une petite indemnité de près de 6 millions d'euros au club londonien à laquelle pourra s'ajouter un bonus de 2,5 millions d'euros en fonction des performances du joueur.

Notre avis : Klopp a eu ce qu'il voulait. Et Liverpool peut se frotter les mains d'avoir mis la main sur l'un des joueurs les plus prometteurs de sa génération.

Milinkovic-Savic va quitter la Lazio

Selon les informations du quotidien romain Il Messaggero, c'est acté : Sergej Milinkovic-Savic va quitter la Lazio Rome l'été prochain. Maurizio Sarri, qui a rencontré ses dirigeants mercredi soir pour parler d'une éventuelle prolongation de contrat, aurait donné son aval pour vendre son milieu de terrain, souvent annoncé dans le viseur du PSG. Manchester United serait également à l'affût.

Notre avis : Avec la vente du "Sergente", la Lazio va renflouer ses caisses et renforcer son effectif. Mais cette vente se fera aux conditions du président Lotito, qui souhaiterait toujours 100 millions d'euros.

