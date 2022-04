Lewandowski aurait choisi le Barça

Lié au Bayern Munich jusqu'en juin 2023, Robert Lewandowski pourrait changer d'air dès cet été. D'après le média polonais TVP Sport, le buteur munichois a donné son accord aux dirigeants du Barça pour la saison prochaine. L'ancien joueur du Borussia Dortmund aurait même déjà fait part de sa décision à la direction bavaroise.

Notre avis : Un très beau coup si cela se confirme. Mais pour recruter Robert Lewandowski, le Barça devra vendre des joueurs pour réduire sa masse salariale.

Nuno Mendes devrait rester au PSG

Selon les informations de L'Equipe, le PSG s'apprête à lever l'option d'achat pour Nuno Mendes qui s'est imposé au poste d'arrière gauche cette saison. Pour cela, le club de la capitale devra régler 40 millions d'euros au Sporting Portugal. Dans l'autre sens, Pablo Sarabia, prêté chez l'actuel deuxième de Liga Nos, devrait rester la saison prochaine au PSG.

Notre avis : Dans des rôles bien différents, les deux joueurs ont beaucoup à apporter dans le renouveau du club de la capitale.

Paris sur la piste de Nuñez

Auteur d'une très grande saison avec le Benfica Lisbonne (31 buts toutes compétitions confondues), Darwin Nuñez attise les convoitises des plus grands clubs. D'après The Athletic, le PSG est intéressé par l'attaquant international uruguayen. Manchester United et Chelsea suivraient également le joueur de 22 ans. Dans ce dossier, le club lisboète demanderait au moins 70 millions d'euros.

Notre avis : Un beau pari à tenter pour le PSG en cas de départ de Kylian Mbappé.

Arsenal prêt à se séparer de Pépé

Trois ans après son arrivée à Arsenal pour une somme record pour le club londonien (ndlr : 80 millions d'euros), Nicolas Pépé pourrait changer de club l'été prochain selon les informations du Daily Mirror. L'ancien Lillois, sous contrat avec les Gunners jusqu'en juin 2024, pourrait être libéré contre une offre d'au moins 30 millions d'euros.

Notre avis : Si elle s'arrête cet été, son aventure à Arsenal laissera des regrets.

Le Bayern voit l'avenir à long terme avec Müller

Dans un entretien accordé au média local BR24 Sport, Herbert Hainer, le président du Bayern Munich, s'est dit optimiste sur l'issue du dossier Thomas Müller, sous contrat avec les Bavarois jusqu'en juin 2023. "Je suis fermement convaincu qu'il appartient au Bayern et qu'il finira sa carrière ici", a-t-il affirmé.

Notre avis : Thomas Müller est très attaché au Bayern Munich. Sauf surprise, le joueur de 32 ans devrait rester encore quelques saisons dans son club formateur.

Dortmund voudrait réunir les frères Hazard

Trois ans après son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard n'arrive pas à retrouver son niveau de forme de sa période londonienne. Ainsi, d'après La Cadena Ser, le Borussia Dortmund envisage de réunir l'ancien Lillois avec son frère cadet, Thorgan. Arsenal suivrait aussi avec attention le Madrilène.

Notre avis : Avec son frère, Thomas Meunier et l'incroyable ambiance du Signal Iduna Park, Dortmund aurait plusieurs atouts pour tenter de relancer Eden Hazard.

