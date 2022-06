Lukaku de retour à l'Inter ?

Selon les informations de Sky Italia et du journaliste Fabrizio Romano, Chelsea va entamer les discussions avec l'Inter Milan pour un retour de Romelu Lukaku chez le champion d'Italie 2021. Pour revenir chez les Nerazzurri, qui souhaiteraient obtenir un prêt, l'attaquant belge serait prêt à baisser son salaire de moitié.

Ad

Notre avis : Les négociations seront âpres, surtout du côté de Chelsea qui a payé un transfert de 115 millions d'euros l'été dernier.

Transferts Ibrahimovic, Di Maria, PSG : Les 8 infos mercato de mardi HIER À 08:01

Vers une opération dégraissage du PSG

L'Equipe, le club de la capitale veut se séparer de Mauro Icardi, Leandro Paredes, Julian Draxler et Thilo Kehrer, sauf que les deux premiers cités ont déjà En vue de la saison 2022-23, le PSG souhaite dégraisser son effectif. Selon, le club de la capitale veut se séparer de Mauro Icardi, Leandro Paredes, Julian Draxler et Thilo Kehrer, sauf que les deux premiers cités ont déjà annoncé vouloir rester . En cas d'offre satisfaisante, le champion de France ne devrait pas retenir Idrissa Gueye, Abdou Diallo, Colin Dagba et Layvin Kurzawa.

Notre avis : Pour ces joueurs, il est impossible d'obtenir de meilleures conditions salariales dans un autre club. Les convaincre de partir ne sera pas une mince affaire.

Liverpool prêt à transmettre une offre de 100 millions pour Nuñez ?

Selon les informations de Record, Liverpool s'apprêterait à transmettre une offre de 100 millions d'euros à Benfica pour Darwin Nuñez. Malgré l'intérêt du PSG et du Real Madrid, l'attaquant international uruguayen, auteur de 34 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues en 2021-22, aurait une préférence pour les Reds, qu'il a affrontés cette saison en huitièmes de finale de Ligue des champions.

Notre avis : Il s'agirait d'une belle recrue pour Liverpool, surtout en cas de départ de Sadio Mané.

Lewandowski adoucit son discours vis-à-vis du Bayern

Bild. Cependant, le message reste le même : il veut partir et ne prolongera pas son contrat (ndlr : il est lié au Bayern jusqu'en 2023). "Je reste convaincu que nous trouverons un accord ensemble, a-t-il indiqué. Je ne suis pas une personne égoïste. Je fais de mon mieux pour ne pas décevoir le club et les fans depuis huit ans, mais après cette période, je sens qu'il est temps de passer à une nouvelle étape." Auteur de déclarations fracassantes en début de semaine , Robert Lewandowski a adouci son discours vis-à-vis du Bayern Munich dans un entretien accordé à. Cependant, le message reste le même : il veut partir et ne prolongera pas son contrat (ndlr : il est lié au Bayern jusqu'en 2023). ", a-t-il indiqué.

Notre avis : Dans son esprit, Robert Lewandowski est déjà ailleurs. Pour l'heure, le Barça reste le prétendant numéro un.

Nkunku, Kimpembe, Diaby… qui a marqué le plus de points ?

Milan aurait trouvé un accord pour Sanches

Trois ans après son arrivée à Lille, Renato Sanches devrait très prochainement faire ses adieux à ses coéquipiers nordistes. D'après Sky Italia, l'AC Milan aurait trouvé un accord avec le dixième de Ligue 1 pour le transfert du milieu international portugais, lié au LOSC jusqu'en juin 2023. La transaction osciellerait entre 18 et 20 millions d'euros.

Notre avis : Non-qualifié en Europe la saison prochaine, le LOSC sera contraint de vendre plusieurs de ses meilleurs éléments cet été.

Le Barça aurait pris une longueur d'avance pour Di Maria

Alors que la Juventus Turin semblait en bonne position pour obtenir la signature d'Angel Di Maria ces derniers jours, l'intérêt récent du Barça aurait tout remis en cause. D'après Sky Sports, l'Argentin, libre de tout contrat après sept ans au PSG, se serait entretenu avec Xavi et aurait apprécié son discours. Les Bianconeri seraient prêts à abandonner la piste menant à Angel Di Maria et pourraient jeter leur dévolu sur Domenico Berardi.

Notre avis : Son statut de joueur libre pourrait profiter au Barça.

"Quand on voit les matches de Ben Yedder, on peut avoir une pensée pour Giroud"

L'Atlético pourrait encore prêter Morata à la Juventus

Toujours selon Sky Italia, l'Atlético Madrid envisagerait un nouveau prêt d'Alvaro Morata à la Juventus Turin. L'optimisme serait de rigueur du côté des Bianconeri, où l'attaquant international espagnol de 29 ans a déjà été prêté entre 2020 et 2022.

Notre avis : Une bonne nouvelle pour la Vieille Dame. En effet, Alvaro Morara a inscrit 20 buts et délivré 17 passes décisives lors des deux dernières saisons de Série A.

River Plate approche Suarez

En fin de contrat avec l'Atlético Madrid, Luis Suarez (35 ans) aurait été approché par River Plate, selon les informations du média argentin Tyc Sports. Marcelo Gallardo, l'entraîneur du club de Buenos Aires, aurait notamment appelé l'international uruguayen pour faire pencher la balance du côté argentin.

Notre avis : River Plate semble en ballotage défavorable. L'ancien joueur de Liverpool souhaiterait encore évoluer en Europe.

"À quatre ou à cinq derrière, les Bleus ont les mêmes problèmes"

Alonso aimerait jouer en Liga

Dans un entretien accordé mardi soir à la radio espagnole Onda Cero, Marcos Alonso, sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2023, a annoncé vouloir jouer en Liga, lui qui a évolué en Série A et en Premier League. "J'ai déjà dit que j'aimerais retourner jouer en Espagne mais après cela ne dépend pas entièrement de moi", a lâché l'arrière gauche international espagnol de 31 ans.

Notre avis : L'appel du pied de Marcos Alonso au Barça ne fait aucun doute.

Transferts "Quelque chose est mort en moi" : Lewandowski veut partir à tout prix HIER À 19:49