Mbappé, l'annonce se précise

Le Parisien, deux hypothèses : soit après la dernière journée de Ligue 1 face au FC Metz (21 mai), ou alors durant le prochain rassemblement de l'équipe de France (entre le 28 mai et 14 juin). Après une journée de jeudi riche en rumeurs contradictoires , Kylian Mbappé pourrait bientôt en finir avec le suspense concernant son avenir. Un temps annoncé au Real Madrid, puis finalement proche d'une prolongation avec le PSG, l'international français devrait annoncer sa décision d'ici peu. Selondeux hypothèses : soit après la dernière journée de Ligue 1 face au FC Metz (21 mai), ou alors durant le prochain rassemblement de l'équipe de France (entre le 28 mai et 14 juin).

Notre avis : Deschamps souhaitera probablement écarter la deuxième hypothèse. Mbappé va devoir trancher, et vite.

Riou vers un retour à l'OL ?

Selon les informations de Ouest-France , Rémy Riou pourrait bientôt retrouver l'OL. En fin de contrat avec le SM Caen, le gardien de 34 ans devrait rejoindre son club formateur cet été pour occuper le rôle de troisième gardien.

Notre avis : L'OL s'assure un gardien d'expérience pour son banc.

City se prépare à un mercato animé

La presse anglaise est unanime ce vendredi : Manchester City, éliminé en demi-finale de la Ligue des champions par le Real Madrid, va effectuer de profonds changements dans son effectif cet été. Un renouvellement qui commencera par l'arrivée probable d'Erling Haaland, annoncé comme très proche outre-Manche. Malgré une nouvelle élimination en C1, Pep Guardiola, lui, devrait prolonger.

Notre avis : Quelques retouches sont probablement nécessaires pour City, mais elles ne résoudront pas tout. Plus que dépensier, il faudra faire un mercato intelligent.

"City est une meilleure équipe, mais le Real un plus grand club"

Giroud revient sur son arrivée à Milan

Décisif avec l'AC Milan cette saison, Olivier Giroud pourrait permettre au club lombard de retrouver le scudetto. Interrogé par L'Equipe , l'attaquant français est revenu sur son arrivée l'été dernier.

"C'était assez inévitable vu mon histoire, a-t-il confié. J'ai été proche de m'engager avec l'Inter, mais Dieu a bien fait les choses. Il a fallu que j'attende un petit peu, que je sois patient et j'ai remporté la Ligue des champions (avec Chelsea en 2021) entre-temps. J'avais fait le tour de la question en Premier League même si c'est le Championnat le plus relevé depuis quinze ans. Quand je discutais avec mon agent, je ne me voyais ni en Espagne ni en Allemagne et un retour en France n'était pas ma priorité. Le Milan, c'était donc la cerise sur le gâteau."

Notre avis : Giroud et Milan, c'est un mariage qui fonctionne. Et qui va continuer.

Milinkovic-Savic, c'est 80M

Annoncé dans le viseur du PSG et Manchester United, Sergej Milinkovic-Savic souhaiterait rejoindre la Juventus selon Il Messaggero. Mais le club piémontais pourra difficilement arrivé aux 80 millions d'euros réclamés par la Lazio Rome, qui pourrait toutefois inclure dans le deal le jeune Nicolò Fagioli. "Son profil plaît à Maurizio Sarri", précise le quotidien romain. Une chose est certaine : le départ du milieu serbe est acté à la Lazio.

Notre avis : Le président Lotito est coriace en affaires. Il ne baissera pas son prix initial, ce qui pourrait compliquer le dossier.

Chiellini va quitter la Juventus

Tout l'inverse de celui de Giorgio Chiellini avec la Juventus Turin. En effet, La Gazzetta dello Sport indique que le légendaire défenseur de la Vieille Dame devrait terminer sa carrière en MLS, où il rêve de rejoindre les deux clubs de Los Angeles. Des négociations seraient en cours entre les parties. "Une rencontre entre le joueur et Andrea Agnelli, le président, est prévue après la finale de la Coupe d'Italie mercredi", indique le quotidien italien.

Notre avis : Une fin de carrière à la Del Piero pour Chiellini, qui pourrait revenir plus tard dans un rôle de dirigeant à la Juve.

