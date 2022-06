Après Gignac et Thauvin… Payet dans le viseur des Tigres

Décidément, les Marseillais plaisent aux Tigres. Après s'être offert André-Pierre Gignac, devenu l'un des meilleurs joueurs du pays, ainsi que Florian Thauvin, le club de Monterrey souhaiterait désormais arracher Dimitri Payet, d'après RG La Deportiva. Avant cela, les Tigres devraient d'abord se séparer de "Flotov" afin d'alléger leur masse salariale.

Notre avis : Improbable, pour ne pas dire impossible, cette fois-ci.

Liverpool repousse le Bayern pour Mané

Jamais Liverpool et Sadio Mané n'ont semblé aussi proches de se séparer. En fin de contrat dans un an, l'international sénégalais a fait l'objet d'une offre du Bayern Munich, révèle The Times. Les dirigeants munichois auraient proposé une indemnité fixée à environ 25 millions d'euros, hors bonus (5 millions). Un montant décliné par le club de la Mersey.

Notre avis : Ce n'est que le début des négociations. Mané veut partir mais Liverpool a encore le temps de faire monter les enchères.

Le PSG se penche sur le cas Fofana

Cette saison, Seko Fofana a été l'un des joueurs les plus consistants de Ligue 1. Ce qui lui a valu d'attirer l'attention de nombreux clubs européens… y compris du Paris Saint-Germain. D'après Le Parisien, le milieu de terrain lensois ferait partie des joueurs visés pour renouveler complètement l'entrejeu du club de la capitale. Son contrat court jusqu'en 2024.

Notre avis : Paris a besoin d'un joueur de ce profil. Piste intéressante pour le champion de France.

Lepenant à Lyon, c'est fait

Lyon a bel et bien bouclé l'arrivée de sa première recrue estivale. En attendant Alexandre Lacazette, le club rhodanien a, selon L'Equipe, finalisé le transfert de Johann Lepenant. Montant de l'opération autour du milieu de terrain caennais : 6 millions d'euros et un léger pourcentage sur la plus-value à la revente.

Notre avis : Même sans Coupe d'Europe, l'OL sait recruter intelligemment.

Diallo songe à quitter le PSG

Abdou Diallo n'a jamais trouvé sa place au Paris Saint-Germain. Arrivé en 2019 en provenance du Borussia Dortmund pour un montant conséquent (32 millions d'euros), l'international sénégalais pourrait quitter le club cet été. C'est en tout ce cas ce qu'il a laissé entendre en marge des éliminatoires pour la CAN. "Je ne sais pas si je vais rester au PSG, a-t-il confié. Ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de jouer donc on verra quelle est la meilleure option."

Notre avis : Abdou Diallo est barré par la concurrence au PSG. Un transfert est souhaitable pour le joueur et le club.

Marseille intéressé par un ailier du Sporting ?

L'OM prospecte au Portugal. Selon les informations d'A Bola, le club phocéen serait attentif à la situation de Jovane Cabral, international cap-verdien appartenant au Sporting. L'ailier de 23 ans n'entre plus dans les plans de son entraîneur, malgré une saison 2020/2021 encourageante, et pourrait être poussé dehors afin de renflouer les caisses. Le quotidien portugais évoque une somme comprise entre 5 et 6 millions d'euros.

Notre avis : Voir Cabral débarquer à Marseille serait surprenant, puisqu'il n'est ni un très jeune talent ni un joueur confirmé.

