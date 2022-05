Kylian Mbappé a lancé le compte à rebours lors des trophées UNFP : "Mon choix est fait." Désormais le monde est suspendu à ses lèvres. Fébrile, Madrid et Paris attendent le dénouement d'un dossier qui les tient en haleine depuis des mois. Enfin, le Real n'est pas si fiévreux que cela si on en croit la presse espagnole du jour qui ne dévie pas de sa ligne de conduite. Persuadée que Mbappé a donné son accord depuis des semaines aux champions d'Espagne, elle enfonce le clou ce mardi en donnant des détails sur la transaction.

De son côté, Marca annonce que le Français a d'ores et déjà passé sa visite médicale la semaine dernière lors de son escapade à Madrid (au cours de laquelle l'accord a été conclu entre les deux parties) et qu'il percevrait 60% de ses droits d'image, un détail qui n'en est pas un et qui a crispé les négociations entre les deux camps. Les deux quotidiens espagnols insistent sur le caractère de Kylian Mbappé qui aurait résisté à des pressions immenses jusqu'au plus haut sommet de l'état français.