Et si Sadio Mané a joué son dernier match avec Liverpool samedi soir au Stade de France ? Selon les informations du média madrilène AS, confirmées par le journaliste Fabrizio Romano, cela y ressemble fort. A un an de la fin de son contrat avec Liverpool, un départ semblait l'issue la plus probable. L'information d'un intérêt du Bayern Munich pour le Sénégalais s'était ébruitée dans les colonnes de BILD. Le club bavarois aurait formulé une offre de 30 millions pour le champion d'Afrique, jugée insuffisante par Liverpool. Dimanche, AS a confirmé sur son site que la finale de la Ligue des champions a été le dernier match du Sénégalais chez les Reds.