L'entourage de Milik sort du silence

À aucun moment Milik n’a dit qu’il voulait quitter l’OM en juin à cause de désaccords avec Jorge Sampaoli. Arek respecte son entraîneur et ses décisions, a confié l'un de ses représentants à (...) Quand il joue, il essaye de faire le maximum. Il est concentré sur sa saison et veut tout faire pour que l’OM soit en Ligue des Champions la saison prochaine, et que l’équipe fasse un bon parcours en Europa Conference League." Alors que la relation entre Arkadiusz Milik et son entraîneur Jorge Sampaoli n'est pas vraiment idyllique, l'attaquant de l'OM ne souhaiterait pas pour autant faire ses valises l'été prochain. "a confié l'un de ses représentants à RMC Sport ."

Ad

Notre avis : Même si l'entourage de Milik calme le jeu, un éventuel départ est à prévoir l'été prochain si la situation ne change pas.

Ligue Europa "On joue mieux" : L'OL se déplace à Porto avec "beaucoup de confiance" selon Bosz IL Y A UNE HEURE

"Milik était inespéré pour l'OM, Sampaoli est en train de tout gâcher"

Gigot, une arrivée anticipée à l'OM ?

Selon les informations de L'Equipe , Samuel Gigot pourrait bien débarquer à l'OM avant la fin de saison. Recruté en janvier dernier puis prêté dans la foulée au Spartak Moscou, le défenseur central pourrait se libérer plus tôt que prévu en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Lundi, la FIFA avait annoncé que les joueurs étrangers des championnats russes et ukrainiens pourront changer librement de club au printemps . Les discussions entre les parties se sont intensifiées ces dernières heures, affirme le quotidien, qui rappelle toutefois que l'encadrement de la masse salariale marseillaise pourrait poser problème.

Notre avis : Si Pablo Longoria trouve une solution sur ce dossier, Gigot pourrait venir renforcer l'OM dans la dernière ligne droite.

La Juve a rendez-vous avec Dybala jeudi...

En fin de contrat avec la Juventus, Paulo Dybala, qui semblait parti pour prolonger, a vu finalement son dossier mis en stand-by. Selon la presse italienne, l'agent du joueur va rencontrer les dirigeants piémontais jeudi pour faire un point sur le futur proche. L'offre de salaire initialement proposée, visiblement 8 millions d'euros plus 2 de bonus, devrait être revue à la baisse. En coulisses, l'Inter Milan serait à l'affût dans le dossier.

Notre avis : La tendance actuelle pencherait plutôt pour un départ de Dybala, souvent blessé. La Juve souhaiterait revoir son offre en fonction de ce rendement.

Dybala est prêt à claquer la porte, la Juve se rabat sur un un Bleu...

... et travaille sur d'autres dossiers

On reste du côté de la Juve, où plusieurs joueurs négocient actuellement pour une prolongation. Commençons par Federico Bernardeschi. Le joueur réclame un contrat de cinq ans et un salaire de 4 millions d'euros, la Juve lui offre trois ans à 2,5 millions + bonus. Pour Juan Cuadrado, les négociations avancent bien. Le club piémontais propose un bail de deux ans (avec option pour une année supplémentaire) à 3,5 millions d'euros + bonus. L'international colombien souhaite rester. Mattia De Sciglio, passé par l'OL, est prêt à accepter une baisse de salaire (de 3 à 2 millions d'euros) pour prolonger.

Notre avis : La Juve propose des offres à la baisse à l'ensemble de ses joueurs, symbole d'une gestion des finances plus attentive.

Haaland, priorité au Barça...

Bien malin celui qui pourrait deviner la fin du feuilleton Erling Haaland. Courtisé par les plus grands clubs du monde, l'attaquant du Borussia Dortmund aurait récemment rencontré Xavi, l'entraîneur du Barça, et Jordi Cruyff, directeur technique du club catalan. Selon Sport, les deux hommes auraient fait mouche, puisque l'international norvégien pencherait désormais pour un départ en Catalogne. Le club blaugrana estime que cette option pourrait avoisiner les 250 millions d'euros tout compris. Mais la concurrence reste rude.

Haaland dans le viseur du Real : l'offensive madrilène est imminente

Si le Real Madrid ne semble pas inquiéter le Barça dans ce dossier, Manchester City aurait deux as dans sa manche. Le premier se nomme Pep Guardiola. Le Norvégien serait très séduit par l'idée d'être entraîné par l'Espagnol. De plus, les Citizens disposeraient de plus de liquidités dans ses caisses, ce qui pourrait faciliter les négociations et le transfert. Rien n'est donc joué...

Notre avis : Haaland n'a pas encore fait son choix. Mais le Barça semble doucement refaire son retard...

... qui se rapproche de Christensen

En fin de contrat avec Chelsea, Andreas Christensen se rapproche sérieusement du FC Barcelone. Selon Sky Italia, une réunion finale a eu lieu ce mardi entre les parties, qui ont donc abouti sur un accord. Il sera finalisé dans les prochaines heures, avec notamment les signatures qui seraient d'ores et déjà imminentes.

Notre avis : Pour limiter ses dépenses (notamment pour l'éventuelle venue d'Haaland), le Barça va viser des joueurs en fin de contrat. Christensen est une bonne pioche.

Ngapandouetnbu prolonge avec l'OM

Dans un communiqué, l'Olympique de Marseille a annoncé avoir prolongé le contrat de son troisième gardien Simon Ngapandouetnbu. Le club olympien n'a pas précisé la durée du nouveau bail du portier de 18 ans, qui était dans un premier temps lié à l'OM jusqu'en juin 2022.

Notre avis : L'OM a raison de sécuriser un gardien d'avenir qui a fait ses classes dans ses équipes de jeunes.

Ligue des champions Pochettino rassure sur Mbappé : "Il est bien" IL Y A 2 HEURES