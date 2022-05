Le PSG ouvert à un départ de Neymar ?

Selon les informations de L'Equipe et RMC Sport , le PSG n'écarterait pas un départ de Neymar cet été. Pour l'heure, le Brésilien est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en juin 2025 et a manqué trois mois de compétition cette saison (de novembre à février) à cause d'une blessure à une cheville. En 2021-22, l'ancien Barcelonais a inscrit 13 buts et délivré 8 passes décisives toutes compétitions confondues.

Notre avis : Au regard de ses émoluments actuels, Neymar pourra difficilement trouver mieux ailleurs.

Neuer rempile jusqu'en 2024 avec le Bayern Munich

Ce lundi matin, le Bayern Munich a annoncé la prolongation de contrat de Manuel Neuer jusqu'en juin 2024. Le gardien de but international allemand de 36 ans a signé pour une saison supplémentaire. "Manuel est le meilleur gardien de but du monde", a martelé Olivier Kahn, le patron du club bavarois, sur le site officiel du champion d'Allemagne.

Notre avis : Manuel Neuer est encore au top niveau et le Bayern Munich aurait eu tort de se priver de son talent.

Rennes pense à Lecomte

Cet été, le Stade Rennais souhaiterait se renforcer au poste de gardien de but. Ce lundi, L'Equipe annonce que le quatrième de Ligue 1 serait intéressé par Benjamin Lecomte, le portier monégasque prêté cette saison à l'Atlético Madrid. Cependant, son salaire actuel (environ 250 000 euros mensuel) pourrait être un frein pour Rennes. Par ailleurs, Benjamin Bourigeaud, sous contrat jusqu'en juin 2023, est suivi par l'AS Roma alors que Flavien Tait serait proche de prolonger pour deux saisons supplémentaires.

Notre avis : La situation de Benjamin Lecomte à Monaco est bloquée par la présence d'Alexander Nübel (il est prêté jusqu'en 2023). L'ancien Lorientais pourrait être intéressé par un nouveau projet.

Zahavi martèle que Lewandowski veut partir du Bayern

Dans un entretien accordé à Bild, Pini Zahavi, l'agent de Robert Lewandowski, a martelé que le buteur polonais, en fin de bail avec le Bayern Munich en juin 2023, "souhaitait quitter" le club bavarois cet été. "Aucun d'entre nous ne pense à l'argent. La vérité est qu'il n'a pas été respecté par la direction depuis plusieurs mois. Le Bayern a perdu le joueur mais également l'homme. Le club a dit qu'il avait encore un an de contrat ? Bien sûr, Robert peut rester un an de plus, mais c'est quelque chose que je ne leur conseille pas", a-t-il indiqué. A l'heure actuelle, le FC Barcelone est le prétendant numéro un pour recruter Robert Lewandowski, mais devra la jouer serré à cause de ses finances.

Notre avis : Ça sent plus que jamais la fin de l'histoire entre le Bayern Munich et son buteur, auteur de 50 réalisations toutes compétitions confondues cette saison.

Fabio Carvalho arrive à Liverpool

En fin de contrat avec Fulham, Fabio Carvalho va s'engager avec Liverpool, ont annoncé les Reds ce lundi matin. Le milieu offensif portugais de 19 ans a marqué onze buts et délivré huit passes décisives toutes compétitions confondues cette saison avec le club londonien, promu en Premier League en 2022-23.

Notre avis : Une belle affaire pour Liverpool à moindre coût.

Cavani va quitter Manchester United libre

Edinson Cavani va quitter Manchester United libre. Ralph Rangnick a annoncé la nouvelle quelques minutes avant la rencontre Crystal Palace-Manchester United (1-0). Le Matador, désormais âgé de 35 ans, aurait des propositions en Amérique du Sud et notamment de Boca Juniors.

Notre avis : Même s'il est en fin de carrière, l'Uruguayen pourrait encore rendre des services dans un club de haut niveau européen.

Dani Alves veut rester au Barça

Dans un entretien accordé à Movistar, Dani Alves, 39 ans et lié au Barça jusqu'en juin prochain, a affirmé vouloir poursuivre l'aventure chez les Blaugrana. "Mon souhait est de continuer avec Barcelone. Maintenant, cela ne dépend pas que de moi", a déclaré le Brésilien, auteur d'un but et de trois passes décisives en treize matches de Liga cette saison.

Notre avis : Dani Alves peut encore se montrer décisif et pourrait beaucoup apporter aux jeunes talents du Barça.

Gabriel Jesus, la priorité du mercato d'Arsenal

Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Gabriel Jesus, l'attaquant de Manchester City, serait la priorité d'Arsenal. Même s'ils n'ont pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions (cinquièmes, derrière Tottenham), les Gunners vont poursuivre les négociations dans les prochains jours.

Notre avis : Avec l'arrivée d'Erling Haaland, Gabriel Jesus aura moins de temps de jeu à Manchester City et pourrait être tenté par un départ.

Montpellier annonce le départ de cinq joueurs

Dans un communiqué publié lundi, Montpellier Hérault Sport Club a annoncé le départ de cinq joueurs : si Nicolas Gioacchini et Matheus Thuler, prêtés par Caen et Flamengo, ne seront pas conservés, Junior Sambia, Ambroise Oyongo et Mihailo Ristic vont partir libres le 30 juin prochain.

Notre avis : Après une fin de saison très compliquée, Montpellier aura besoin de renouveau en 2022-23.

