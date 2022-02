Vinicius bien parti pour prolonger

Selon le journaliste Fabrizio Romano, Vinicius Junior va se voir proposer un nouveau contrat par le Real Madrid. Auteur de 16 buts et 10 passes décisives en 34 matches cette saison, le Brésilien, qui ferait l'unanimité au sein de son club, qui devrait probablement prolonger jusqu'en juin 2027.

Notre avis : Une prolongation méritée et assez logique pour Vinicius. Mais si Mbappé arrive vraiment, il faudra lui trouver une nouvelle place...

Neymar ne dirait pas non à la MLS

Invité dans un live organisé sur Twitch par Alexandre Gaules, Neymar, qui devrait évoluer au PSG pour encore quelques années, est revenu sur ses envies pour son futur. "J'ai quelques doutes sur le fait de pouvoir rejouer au Brésil. Je ne sais pas. J'adorerais jouer aux Etats-Unis en fait. J'aimerais jouer là-bas au moins une saison. Pour le Brésil, parfois j'en ai envie, d'autres non (...) La première raison en MLS, c'est que la saison est courte donc ça me donnerait trois mois de vacances. Comme ça, je pourrais jouer encore quelques années", a-t-il plaisanté.

Notre avis : On imagine bien Neymar terminer sa carrière du côté de la MLS. Mais en attendant, son contrat court jusqu'en 2025 avec Paris.

Depay est courtisé

L'histoire entre Memphis Depay et le FC Barcelone va-t-elle déjà se terminer ? Selon Sport, l'international néerlandais pourrait bien quitter la Catalogne l'été prochain, lui qui intéresserait notamment l'AC Milan, l'Inter et la Juventus Turin. Le club piémontais était déjà sur ses traces lors des deux derniers mercatos.

Notre avis : Depay semble en perte de vitesse avec les Blaugrana. Si la situation ne s'améliore pas d'ici cet été...

Wilshere, destination Danemark

En quête d'une nouvelle aventure, Jack Wilshere a (enfin) trouvé son bonheur. L'ancien joueur d'Arsenal s'est engagé avec l'AGF Aarhus, actuel 7e du championnat danois, jusqu'en fin de la saison, avec toutefois une année en option.

Notre avis : Et dire que Wilshere n'a "que" 30 ans... Le Britannique aura certainement bien des regrets au terme de sa carrière.

Le PSG devrait conserver Gharbi

C'est une bonne nouvelle pour le PSG. Selon les informations de RMC, les discussions entre Ismaël Gharbi et le PSG ont bien avancé pour la signature d’un premier contrat professionnel. D'après le média, une issue positive pourrait intervenir après ses 18 ans le 10 avril prochain.

Notre avis : Gharbi est l'un des joueurs les plus prometteurs du centre de formation parisien. Le garder serait très important pour Paris.

Morata se verrait rester à la Juventus

Et si Alvaro Morata venait à poursuivre son aventure avec la Juventus ? L'attaquant espagnol a assuré lundi qu'il se verrait bien rester chez les Bianconeri, où il est prêté jusqu'en juin par l'Atlético Madrid, saluant notamment le renfort de poids que représente Dusan Vlahovic dans le secteur offensif. "On a discuté avec l'entraîneur pendant le mercato, de ses idées. Il m'a dit que l'arrivée de Dusan m'aiderait et cela a été le cas. Je suis content d'être là, si cela ne tenait qu'à moi, je resterais toujours ici", a affirmé l'Espagnol de 29 ans lors d'une conférence de presse à la veille du 8e de finale aller de Ligue des champions à Villarreal.

Notre avis : En cas de belle offre de la Juventus, l'Atlético Madrid ne devrait pas retenir Alvaro Morata.

