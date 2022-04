Paqueta sur les tablettes d'Arsenal et Newcastle

Chronicle, Lucas Paqueta, D'après les informations du, Lucas Paqueta, absent ce jeudi soir pour le quart de finale retour de Ligue Europa Lyon-West Ham , serait suivi par Arsenal et Newcastle United. Les Magpies compteraient sur la présence de son compatriote, et ex-coéquipier, Bruno Guimarães afin de l'attirer. Pour un éventuel départ de l'ex-joueur de l'AC Milan, une enveloppe d'au moins 69 millions d'euros serait nécessaire, précise le média britannique.

Notre avis : Si Lyon ne se qualifie pas en Coupe d'Europe la saison prochaine, le départ de Lucas Paqueta cet été semble inéluctable.

Vers un départ en Liga pour Cavani ?

Lié à Manchester United jusqu'en juin 2022, Edinson Cavani ne devrait pas rester chez les Red Devils, malgré la probable arrivée d'Erik Ten Hag. Selon le journaliste Fabrizio Romano, l'ancien attaquant du PSG pourrait évoluer en Liga la saison prochaine. Lui aussi en fin de contrat en juin, Jesse Lingard se dirigerait également vers un départ.

Notre avis : Par son style de jeu, Edinson Cavani pourrait encore rendre de grands services dans un club espagnol, malgré ses 35 ans.

Bale pisté par Tottenham et Cardiff

Lui aussi sera en fin de contrat dans un peu plus de deux mois. A 32 ans, Gareth Bale pourrait poursuivre sa carrière au Royaume-Uni. Selon les informations de Wales Online, Cardiff City (actuel 17e de Championship) et Tottenham seraient les deux favoris pour accueillir l'ailier madrilène.

Notre avis : Gareth Bale est un supporter de Cardiff rappelle la presse galloise. Il pourrait ainsi se laisser tenter par l'idée de rejoindre son club de coeur. Pour cela, il devra consentir à de très gros efforts financiers.

Le Bayern serait prêt à passer à l'action pour Lewandowski

Selon Sport, la direction du Bayern Munich va bientôt rencontrer Pini Zahavi, l'agent de Robert Lewandowski, en vue d'une éventuelle prolongation de contrat de deux ans. En début de semaine, la chaîne polonaise TVP Sport annonçait que le FC Barcelone avait trouvé un accord avec l'ancien joueur de Dortmund (ndlr : dont le bail actuel s'achève en 2023). Une information fortement démentie par Oliver Kahn dans les colonnes de Bild. "Apparemment, il y a un concours pour voir qui sortira l’histoire la plus absurde sur Robert Lewandowski", a déclaré le patron du Bayern.

Notre avis : Si le Bayern Munich imagine l'avenir avec Robert Lewandowski, alors le buteur polonais pourrait vite prolonger son contrat.

Le dossier Rüdiger affole l'Europe

En fin de bail en juin prochain, Antonio Rüdiger va-t-il rester à Chelsea la saison prochaine ? Selon The Daily Mail, le futur du défenseur international allemand pourrait être connu dans les sept prochains jours et de nombreux clubs restent sur les rangs. Le PSG, le Real Madrid et Manchester United aimeraient notamment recruter le joueur de 29 ans.

Notre avis : Alors qu'Andreas Christensen semble parti pour rejoindre le Barça, Chelsea réaliserait une bien mauvaise affaire en laissant également filer Antonio Rüdiger libre.

Martial ne se fait pas d'illusion sur son avenir à Séville

Prêté sans option d'achat à Séville cet hiver, Anthony Martial s'est confié sur son avenir dans le quotidien espagnol ABC. "Je pense que ce sera très compliqué de continuer à Séville". En effet, le salaire XXL que perçoit l'ex-Monégaque, auteur d'un but (ndlr : en C3) sous ses nouvelles couleurs, à Manchester United est hors de portée de l'actuel troisième de Liga.

Notre avis : Après six saisons et demi passées chez les Red Devils, Anthony Martial pourrait être tenté de relever un nouveau challenge, avec le Mondial 2022 en point de mire.

Anthony Martial sous les couleurs du FC Séville. Crédit: Getty Images

Du beau monde sur Bensebaini

D'après Sport, Ramy Bensebaini, sous contrat avec le Borussia Mönchengladbach jusqu'en juin 2023, serait visé par le FC Barcelone qui chercherait à se renforcer cet été au poste d'arrière gauche. Mais les Blaugrana ne sont pas seuls à suivre l'international algérien de 26 ans. En effet, Dortmund et la Juventus seraient également sur les rangs.

Notre avis : Trois ans après son départ de Rennes, l'heure est venue pour Ramy Bensebaini de tenter l'expérience dans un top club européen.

Perin rempile avec la Juventus

La Juventus a officialisé la nouvelle jeudi après-midi. Son deuxième gardien Mattia Perin (29 ans) a prolongé son contrat jusqu'en juin 2025. Le portier italien de 29 ans a joué 8 matchs cette saison en remplacement du titulaire Wojciech Szczesny.

Notre avis : Assurer la présence d'un international (2 sélections) sur son banc, peu de clubs peuvent se payer ce luxe.

