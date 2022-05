La Casa Blanca a de beaux jours devant elle dans l'entrejeu. Un an après avoir enrôlé Eduardo Camavinga, le Real Madrid est proche de s'attacher les services d'un autre international français. Selon les informations de RMC Sport, Aurélien Tchouaméni serait proche de s'engager pour cinq ans avec le club madrilène, pour une somme colossale, proche des 80 millions d'euros, hors bonus.

Convoité par de nombreux cadors européens, Liverpool et le PSG en tête, l'ancien Bordelais a finalement choisi le champion d'Espagne pour poursuivre sa carrière et ce, malgré la volonté ardue de Philippe Clément de le conserver. "Il est ambitieux, mais il va partir d’ici seulement s’il y a une grande opportunité dans un grand club. C’est normal. Il est très content d’être ici. On verra dans les prochaines semaines", avait confié le coach belge ces dernières heures, toujours à RMC Sport.

La grande opportunité, Aurélien Tchouaméni l'a donc eue, et très rapidement. Son arrivée au Real Madrid s'inscrit dans la refonte progressive de l'effectif de ce dernier pour les années à venir. A défaut d'avoir réussi à attirer Kylian Mbappé, le club merengue démarre son mercato estival tambour battant avec le milieu international. Et ça ne fait que commencer.

