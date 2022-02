Manchester City mènerait la danse pour Haaland

Ce sera l'un des grands dossiers de ce mercato estival. Alors que le président du BvB Hans-Joachim Watze a annoncé que l'avenir d'Erling Haaland serait discuté d'ici six semaines, les spéculations vont bon train sur l'avenir de la pépite norvégienne. Le média espagnol SER rapporte que Manchester City aurait toutefois pris les commandes dans la course à la signature de l'attaquant. Le FC Barcelone, le PSG, le Real Madrid et le Bayern Munich sont également à l'affût. Né à Leeds, Haaland pourrait donc suivre les traces de son père Alf-Inge, passé chez les Citizens entre 2000 et 2003.

Ad

Notre avis : Fiston sur les traces de papa ? L'idée prend de plus en plus d'ampleur.

Transferts Les 11 infos mercato qui vous ont échappé dimanche 16/01/2022 À 18:33

Comment la haine entre Raiola et Guardiola pourrait coûter l'arrivée d'Haaland à City

Arteta salue Lacazette et évoque son avenir

Encore une fois très précieux lors du succès de Arsenal sur Wolverhampton (2-1) ce jeudi, Alexandre Lacazette ne sait toujours pas de quoi sera fait son avenir dans les prochaines semaines. En conférence de presse d'après-match, Mikel Arteta est revenu sur la situation de l'ancien Gone. "On ne sait pas ce qui va se passer à la fin de la saison. Ce qu’il doit faire, c’est mettre de côté son avenir. Nous n’avons pas de contrat qui durent 20 ans, ça fait partie de notre métier et on doit en être conscient. Il n’y a rien à lui dire à part le féliciter car chaque jour, il se comporte comme quelqu’un qui veut rester avec nous."

Notre avis : Voir Lacazette prolonger à Arsenal serait quand même une grosse surprise, surtout au vu des dernières rumeurs...

"Fekir fait partie du Top 5 des meilleurs joueurs en Liga"

Après Vhlahovic, Allegri attend un autre attaquant cet été...

Allegri n'est pas encore totalement comblé. Malgré l'arrivée en grande pompe du jeune Dušan Vlahović cet hiver, l'entraîneur juventino voudrait encore renforcer sa ligne d'attaque lors du prochain mercato estival. Sky Italia rapporte que Massimiliano Allegri souhaiterait un avant-centre de surface expérimenté pour jouer les doublures du jeune Serbe la saison prochaine. Un profil-type qui n'est pas sans rappeler celui d'Olivier Giroud, comme le détaille le quotidien transalpin.

Notre avis : La réussite de Giroud à l'AC Milan donne des idées. Un "vieux briscard expérimenté" serait un bel ajout pour aider Vlahovic à grandir.

Torres, Vlahovic : Comment la Juve et le Barça ont pu signer les deux plus gros coups de l'hiver

Clap de fin confirmé pour Matuidi à l'Inter Miami

C'était dans l'air depuis plusieurs semaines, c'est désormais officiel : Blaise Matuidi va bien quitter l'Inter Miami, un an et demi après y avoir posé ses valises. Jeudi, Phil Neville, l'entraîneur de l'équipe floridienne a confirmé que l'international français (84 sélections) ne ferait pas partie de l'effectif pour la saison à venir. "Je n'ai que des choses incroyables à dire sur Blaise. C'est un des joueurs du vestiaire sur qui je me suis beaucoup appuyé, mais nous avons dû prendre une décision très difficile pour reconstruire l'équipe et il en faisait partie. Il ne sera pas sur notre liste cette année", a justifié l'ancien Mancunien dans des propos rapportés par L'Equipe. La MLS reprend ses droits ce week-end.

Notre avis : Le champion du monde devrait trouver un dernier challenge sur le Vieux continent. Et pourquoi pas dans l'Hexagone ?

Blaise Matuidi (Inter Miami) en MLS Crédit: Getty Images

Duel Arsenal / FC Barcelone pour Isak cet été ?

Lacazette en fin de contrat, Aubameyang parti à Barcelone, Arsenal n'a d'autre choix que de se renforcer devant cet été. Ciblé depuis de nombreuses années par le board londonien, le nom Alexander Isak refait parler du côté de l'Emirates. Selon les informations du média catalan SPORT, les Gunners auraient fait de l'international suédois leur priorité. Mais le club de Mikel Arteta pourrait face à la concurrence du FC Barcelone, également très intéressé par l'attaquant de la Real Sociedad. Les Blaugranas envisageraient de recruter Isak en cas d'échec dans le dossier Haaland. Le Suédois privilégierait même la piste catalane, lui qui veut à tout prix rester en Espagne.

Notre avis : Deux pistes séduisantes pour le Suédois. Toutefois, même s'il veut rester en Espagne, Isak aurait tout intérêt à privilégier Londres où son temps de jeu serait plus conséquent.

Xavi veut sauver le soldat Saul Niguez

En grandes difficultés à Chelsea, où il est prêté pour la saison par l'Atlético de Madrid jusqu'en juin prochain, Saúl Ñíguez devrait retourner en Espagne dans les prochaines semaines. Si on ne sait pas s'il sera dans les plans de Diego Simeone la saison prochaine, le milieu de terrain de 27 ans susciterait d'ores et déjà les convoitises du FC Barcelone. Selon les informatIons de SPORT, l'international espagnol (19 sélections, 3 buts) serait très apprécié de Xavi. Le technicien catalan pourrait demander à sa direction de faire venir le joueur. Les deux parties pourraient se réunir et discuter d'un montage dans le cadre du retour définitif d'Antoine Griezmann à Madrid pour boucler l'opération.

Notre avis : Les dernières tractations entre les deux clubs pourraient clairement faciliter le transfert du joueur en Catalogne.

Deux mois et demi de galère, et maintenant ? "Griezmann est déjà à un tournant"

Manchester United surveille Akanji

Malgré un secteur défensif fourni, les Red Devils pourraient recruter un nouveau défenseur central cet été. Dans son édition de jeudi, BILD révèle que Manchester United aurat entrepris des discussions avec l'entourage de Manuel Akanji pour l'été prochain. L'international suisse (38 sélections) est en fin de contrat en juin 2023 et pourrait être cédé par le Borussia Dortmund qui a déjà recruté Niklas Süle en provenance du FC Bayern Munich pour le remplacer.

Notre avis : Tout dépendra de l'entraîneur qui s'installera sur le banc mancunien cet été. Rangnick ou un autre, il est difficile d'esquisser le futur mercato de MU.

Pourquoi le MU de Rangnick galère autant ?

Transferts Le fantasme Haaland, la nécessité Cavani : Les 5 candidats pour remplacer Agüero 15/12/2021 À 13:12