Transferts

Trois offres pour Dembélé

Selon la presse catalane, Ousmane Dembélé a officiellement décidé de quitter le FC Barcelone. Et l’ancien rennais hésiterait entre trois propositions reçues tout récemment : Chelsea, Manchester United et le PSG. Une information, comme toujours, à prendre avec des pincettes.

Notre avis : Il va falloir qu'il donne une réponse rapidement pour que le Barça sache s'il peut encore recruter cet hiver.

Clash Dembélé : "La faute du Barca, c’est de payer n’importe qui, n’importe quoi, n’importe quand"

Rebondissement dans le dossier Ndombele

On sait le PSG sur les rangs depuis presque deux semaines pour recruter Tanguy Ndombele qui n'est pas dans les plans de Conte à Tottenham. Mais dans cette avant-dernière journée Téléfoot nous a appris que Lyon est entré dans la danse pour attirer le milieu de terrain en prêt. Un retour aux sources qui plairait au joueur. Le dossier s'est monté très rapidement et Ndombele est attendu ce soir à Lyon pour gérer les derniers détails de son contrat.

Notre avis : À l'OL il sera quasi-certain d'avoir du temps de jeu.

Deux nouvelles recrues pour Tottenham

À en croire Fabrizio Romano, l'affaire est presque bouclée. L'attaquant de la Juventus Dejan Kulusevski devrait poser ses valises en Angleterre dans la journée pour signer avec Tottenham. Un prêt payant jusqu'à la fin de la saison assorti d'une option d'achat aux alentours des 40M€ qui deviendra obligatoire en cas de qualification des Spurs en Ligue des champions et d'un certain nombre de matches disputés pour le Suédois. Son coéquipier en club Rodrigo Bentancur devrait suivre le même chemin. On parle là d'un transfert sec à hauteur de 19M€ + 6M€. Les Bianconeri travailleraient désormais à la venue de son remplacant dans l'entrejeu. Lucas Tousart était un temps dans les plans turinois mais finalement un deal avec Mönchengladbach pour la venue de Denis Zakaria serait déjà signé.

Notre avis : La Juve doit assainir les finances après l'opération Vlahovic.

Le Milan AC vient contrarier l'OM

L’Olympique de Marseille, satisfait des grosses performances de William Saliba, souhaiterait prolonger le séjour de son défenseur dans la cité phocéenne après la fin de son prêt cet été. En plus d'Arsenal qui souhaitera probablement récupérer sn joueur, le Milan AC serait intervenu dans le dossier. Les Rossoneri, en quête d’un nouveau défenseur central, se seraient montrés intéressés.

Notre avis : Si Saliba continue de performer, le Milan AC ne sera pas le seul à pointer le bout de son nez.

Azmoun à Leverkusen dès cet hiver

Le Zénith Saint-Petersbourg a communiqué en ce sens : "Le Zénith et le Bayer ont trouvé un accord pour le transfert de l'attaquant iranien" est-il indiqué. "Tout le monde au club remercie Sardar Azmoun pour son incroyable implication et son aide pour le succès qu'il a apporté au Zénith pendant ses années ici" complète le communiqué. Un accord avait été trouvé pour un transfert cet été, mais les choses se sont précipitées ces derniers jours. Le Zénith a d'ailleurs annoncé une nouvelle recrue dans la foulée. Azmoun parti, il fallait bien le remplacer. Yuri Alberto est arrivé en provenance du SC Internacional. Le jeune Brésilien de 20 ans, très prometteur, a signé jusqu'en 2027 pour environ 20M€.

Notre avis : L'OL s'est fait doubler en beauté sur ce dossier.

Diego Costa, piste surprise pour le Barça ?

Sport nous apprend ce dimanche que si Ousmane Dembélé reste bel et bien à Barcelone, les Blaugranas vont devoir abandonner toute piste pour un gros renfort cette hiver. Exit donc le dossier Aubameyang et place à une solution bien plus abordable. Dans cette optique, les dirigeants catalans se seraient penchés sur le cas Diego Costa, libre de tout contrat et donc bien moins onéreux. De sonc côté, The Athletic assure que les négociations entre le Barça et Arsenal pour le prêt d'Aubameyang pour le reste de la saison ne se sont pas arrêtées, malgré l'émergence de la piste Costa. Les Catalans essayeraient pour l'instant de tirer à la baisse la part du salaire du Gabonais à prendre en charge pour l'intégrer à l'effectif sans encombre.

Notre avis : Si le Barça veut briller de nouveau, le Barça doit viser mieux.

Modric parti pour rester encore un peu

Toujours performant, il n'y avait aucune raison que Luka Modric ne prolonge pas avec le Real Madrid. Marca indique que l'opération prolongation est en bonne voie et la signature devrait arriver dans les prochains jours. Le Croate arrivé en 2012 va signer un nouveau bail jusqu'en 2023 avec la Maison Blanche.

Notre avis : Prolongation tout à fait logique.

Faivre est attendu à Lyon

En conséquence au départ de Bruno Guimaraes vers Newcastle, Lyon se montre agressif sur le marché hivernal. Selon le journaliste pour Téléfoot Julien Maynard, l’OL et le Stade Brestois seraient tombés d’accord pour le transfert de Romain Faivre contre 15M€. Ce dernier aurait passé sa visite médicale ce dimanche.

Notre avis : Un beau challenge pour Romain Faivre, on est curieux de le voir évoluer dans un plus gros club.

Enfin une porte de sortie pour Caleta Car

Alors que Pablo Longoria s’active pour trouver un point de chute à Duje Caleta-Car, selon TMW, le défenseur de l’OM aurait des chances de quitter la Ligue 1 avant lundi. Les discussions se seraient accélérées avec West Ham. Foot Mercato chiffre l'opération à une vingtaine de millions d'euros plus cinq de bonus si les Hammers se qualifient pour l'Europe, entre autres. L'OM tenterait également d'inclure un pourcentage à la revente dans le contrat. Duje Caleta Car pourrait doubler son salaire et percevoir environ 400 000 € par mois à Londres.

Notre avis : Il était temps de le vendre et vu les montants annoncés, c'est une belle opération.

Bordeaux hyperactif en fin de mercato

Ce sont les dernières heures du mercato et Bordeaux doit toujours se renforcer, alors Bordeaux s'active. Le club au scapulaire a officialisé ce dimanche l'arrivée en prêt avec option d'achat du milieu de terrain ukrainien du Chakhtar Donetsk, Danylo Ignatenko. La cellule de recrutement n'arrête pas de travailler pour autant : Joshua Guilavogui a signé ce dimanche. Dernière rumeur de mercato, assez surprenante, le Mancunien Phil Jones, en manque de temps de jeu à Manchester United, pourrait rallier la Gironde sous la forme d'un prêt pour le reste de la saison.

Notre avis : Bordeaux veut retrouver de sa superbe, ça passe par un recrutement massif et intelligent.

Sainté continue sa razzia

Après avoir déjà enregistré les arrivées de Sada Thioub, Paul bernardoni et Eliaquim Mangala, l’AS Saint-Etienne ne semble pas rassasié. Selon le journal L’Equipe, la lanterne rouge de Ligue 1 serait sur le point de finaliser les contrats d’Enzo Crivelli et de Loïc Rémy pour renforcer son secteur offensif.

Notre avis : Sainté doit se sauver, pour ça il faut mettre les moyens.

Limbombe prêté en Belgique ?

L’ailier belge du FC Nantes, Anthony Limbombe, qui n’a plus foulé une pelouse en compétition officielle depuis presque deux ans, serait sur le point de rejoindre son pays de naissance. Selon Ouest-France, il pourrait être prêté dans les prochaines heures au club de Zulte Waregem jusqu’à la fin de la saison.

Notre avis : La recrue la plus chère de l'histoire du FC Nantes veut retrouver du temps de jeu par la petite porte.

Leeds rejette une très grosse offre

The Guardian rapporte ce mercredi que West Ham a tenté une offre pour attirer Kalvin Philips dans son entrejeu afin de l'associer à Declan Rice. Une offre que Leeds a rejetée, désirant conserver l'international anglais, pièce maitresse de son milieu de terrain. Et ce n'est pas faute d'avoir fait une belle offre pour les Hammers, certains médias britanniques évoquent une offre à 60M€.

Notre avis : Leeds a eu raison, le club n'aurait pas eu le temps de remplacer un tel joueur.

Bafé Gomis va rejoindre Galatasaray

L'information de la signature d'un nouveau contrat à Galatasaray pour Bafé Gomis, après un premier passage en 2017/2018, circulait déjà ce dimanche. L'attaquant français confirme avec une photo publiée sur Twitter, dans la tenue du club turc : "Quand tu viens de recevoir une bonne nouvelle... mon sourire veut tout dire !!". L'ancien international tricolore est libre de tout contrat après un passage à Al-Hilal.

Notre avis : Un nouveau défi pour lui qui est déjà passé par sept clubs différents.

Les détails de la prolongation d'Hernandez

La Gazzetta dello Sport offre quelques précisions sur le nouveau contrat que s'apprête à signer Théo Hernandez avec l'AC Milan. D'après le quotidien italien, le nouveau bail s'étendra jusqu'en 2026 et le salaire du Français devrait exploser : de 1,5M€ par an à 4M€ + bonus. À noter que la prolongation de Rafael Leao est également dans les cartons.

Notre avis : Une prolongation et une revalorisation méritées.

