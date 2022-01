LE REAL PENSE A TCHOUAMENI ET A D'AUTRES JEUNES

Aurélien Tchouaméni n’en finit plus d’affoler l’Europe du football. Annoncé dans les plus gros clubs européens cet été, le milieu monégasque serait également pisté par le Real Madrid. Selon les informations de Marca, la Maison Blanche aurait dressé une liste de jeunes joueurs qu’elle se verrait bien attirer dont font partie Wesley Fofana (Leicester), actuellement blessé au genou, Florian Wirtz (Leverkusen), Ryan Gravenberch (Ajax) et Jude Bellingham (Borussia Dortmund).

Ad

Notre avis : Aurélien Tchouaméni quittera l’AS Monaco cet été et aura l’embarras du choix pour la suite de sa carrière.

Transferts Les 12 infos mercato qui vous ont échappé ce vendredi HIER À 19:39

L'OL REFUSE DE LAISSER PARTIR EMERSON...

Alors que Chelsea est confronté à la blessure de Ben Chilwell et souhaiterait ainsi rapatrier Emerson Palmieri, l’Olympique Lyonnais a refusé à trois reprises de libérer l’Italo-Brésilien. D’après Fabrizio Romano, les Blues auraient proposé jusqu’à 4 millions d’euros de compensation. Par ailleurs, ils ne compteraient pas recruter Layvin Kurzawa et Ivan Perisic cet hiver.

Notre avis : L’OL a raison de se montrer inflexible pour un élément important du groupe, aligné à 19 reprises cette saison.

10, 20 ou 30 millions : Quel est le prix de Cherki ?

AZMOUN, CIBLE DE L'OL, REJOINT LEVERKUSEN.

C'était la priorité de Lyon. Mais Sardar Azmoun ne rejoindra pas l'OL. Le buteur iranien s'est officiellement engagé avec le Bayer Leverkusen samedi. Le club allemand a annoncé la transaction, précisant que l'attaquant du Zénit Saint-Pétersbourg a signé un contrat jusqu'en juin 2027 et finira la saison au sein de la formation russe.

Notre avis : Peter Bosz le voulait déjà à Leverkusen, une ironie symptomatique du manque d'influence des Gones sur le marché.

Pourquoi le dossier Azmoun est si compliqué pour l’OL

ISIDOR AU LOKOMOTIV MOSCOU, C'EST FAIT !

Wilson Isidor quitte l'AS Monaco. L'attaquant français de 21 ans s’est engagé jusqu’en 2026 avec le Lokomotiv Moscou, troisième du championnat russe. L'indemnité de transfert est estimée à 3,5 millions d'euros.

Notre avis : Convaincu par le projet sportif du club moscovite, Wilson Isidor semble avoir fait le bon choix pour la suite de sa carrière.

CITY FONCE SUR ALVAREZ

Les Sky Blues veulent absolument Julian Alvarez et sont prêts à payer le prix fort. Selon les informations de Sky Sports, le club anglais serait enclin à payer le montant de la clause libératoire de la pépite de River Plate, à savoir entre 15 et 17 millions de livres. L’attaquant de 21 ans resterait toutefois dans son club formateur jusqu’à l’été prochain.

Notre avis : Confronté à une rude concurrence sur le dossier, Manchester City veut abréger la montée des enchères.

Spiderman, Real à 11 ans et "Superclasico" : Alvarez, inclassable et convoité

BERIC EN ATTENDANT UN AUTRE ATTAQUANT POUR LES VERTS ?

Selon L'Equipe, Robert Beric devrait faire son retour dans le Forez cet hiver. Libre après la fin de son contrat au Chicago Fire (MLS), le Slovène de 30 ans pourrait s'engager avec Saint-Etienne, où il débarquerait dans la peau d'une doublure. Les dirigeants des Verts espèrent toujours recruter un autre attaquant qui pourrait être Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Serhou Guirassy (Rennes) ou encore Vedat Muriqi (Lazio).

Notre avis : Robert Beric avait déjà fait beaucoup de bien lors de sa deuxième expérience sous le maillot des Verts, en 2018. Avec seulement 18 buts inscrits en 21 rencontres, Saint-Etienne a vraiment besoin de renforts.

RANGNICK NE VOUDRAIT PLUS DE POGBA, MARTIAL ET CAVANI

D'après les informations du Daily Mail et du Mirror, Ralf Rangnick chercherait à se débarasser de Paul Pogba, Anthony Martial et Edinson Cavani. Selon l'entraîneur de Manchester United, les susnommés "tueraient l'ambiance" dans le vestiaire où ils jouissent d'une grande influence. Si Pogba et Cavani sont en fin de contrat dans six mois, celui de Martial court jusqu'en 2024.

Notre avis : Les informations du Daily Mail et du Mirror sont toujours à prendre avec des pincettes, mais il pourrait tout de même y avoir une part de vérité.

Pourquoi la prolongation de Mbappé n'est peut-être pas impossible...

NEWCASTLE EN PINCE POUR ALLI…

Et si Dele Alli s'engageait avec Newcastle ? Selon Football Insider, l'avant-dernier de Premier League est entré en négociations avec Tottenham au sujet de l'international anglais. Ce dernier ne fait pas partie des plans d'Antonio Conte et n’a plus joué en championnat depuis le 28 décembre.

Notre avis : Un prêt dans le nord de l’Angleterre pourrait le relancer.

… ET SUIT TOUJOURS LENO ET LINGARD

Pour lutter contre le spectre de la relégation, Newcastle surveillerait également la situation de Bernd Leno, portier n°2 à Arsenal, et de Jesse Lingard, d’après Sky Sports. Le milieu offensif de Manchester United a assisté depuis le banc à la victoire des siens contre West Ham (1-0), cet après-midi.

Notre avis : Des idées intéressantes. Mais est-ce que des clubs anglais voudront renforcer le nouveau riche d’Angleterre ?

"Hazard n'est pas un mercenaire, il pourrait nous surprendre avec sa future destination"

GUARDIOLA PRENDRA UNE DÉCISION EN FIN DE SAISON

A la tête de Manchester City depuis 2016, Pep Guardiola se donne jusqu’à la fin de la saison pour décider de son avenir. Sous contrat jusqu’en 2023, il assure que son futur “dépendra de (ses) résultats” : “On verra en fin de saison, je ne suis pas assez bon pour me projeter aussi loin.”

Notre avis : Le tacticien catalan arrive-t-il au terme de son aventure avec les Sky Blues, lui qui n’a jamais autant duré sur le banc d’un club ?

ARSENAL VEUT VERROUILLER ARTETA

L’annonce de Pep Guardiola a peut-être fait des heureux en Angleterre. Pas Arsenal. The Sun croit savoir que les Gunners veulent sécuriser Mikel Arteta, disciple du Catalan, craignant que ce dernier soit sollicité par Manchester City. Le club londonien devrait lui proposer un nouveau contrat de deux ans, assorti d'une revalorisation salariale. Lié jusqu'en juin 2023, l'Espagnol serait "heureux" chez les Gunners.

Notre avis : On n’est jamais trop prudent et Arsenal l’a bien compris. Cette saison, le travail de Mikel Arteta est remarqué et apprécié.

Transferts Barré par Donnarumma et Navas au PSG, Sergio Rico est prêté à Majorque jusqu'à la fin de la saison HIER À 14:22