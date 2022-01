Transferts

Théo Hernandez devrait prolonger à l'AC Milan

Auprès de The Athletic, Théo Hernandez a confirmé être en discussions avancées afin de prolonger son contrat en faveur de l'AC Milan : "Je suis très content à Milan, nous discutons du renouvellement de mon contrat et ça se passe très bien." Des négociations qui porteraient sur un contrat de cinq ans.

Notre avis : Forcément une excellente nouvelle pour les deux parties, si cela se concrétisait.

Theo Hernandez Crédit: Getty Images

Sampaoli tient à Mandanda

Présent en conférence de presse, ce jeudi, Jorge Sampaoli, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, a notamment évoqué le cas Steve Mandanda. Le portier international français, qui n'est plus titulaire, pourrait partir, mais son coach tient à lui.

Notre avis : Un dossier loin d'être terminé surtout pour un joueur qui joue aussi peu.

Steve Mandanda lors du match de Ligue Europa contre le Lokomotiv Moscou en 2021 Crédit: Getty Images

Mangala officiellement à Saint-Etienne

C'était attendu et c'est confirmé : Eliaquim Mangala est officiellement un nouveau joueur de l'ASSE. "Ce jeudi, le défenseur central a paraphé un contrat le liant à l'ASSE jusqu'en juin prochain (...) Âgé de 30 ans, le défenseur central mettra ses qualités sur et en-dehors des terrains ainsi que son expérience au service des Verts jusqu'à la fin de saison", ont précisé les Verts dans leur communiqué.

Notre avis : De l'expérience mais encore beaucoup de doutes quant à son niveau actuel.

Vers un départ d'Alvaro de l'OM cet hiver ?

Toujours dans cette même conférence de presse, Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, a confirmé qu'Alvaro Gonzalez, très peu utilisé par Jorge Sampaoli, pourrait quitter l'OM, et même dès cet hiver. Une porte de sortie lui est désormais ouverte.

Notre avis : Une issue inéluctable après les derniers mois vécus par le principal intéressé.

Alvaro Gonzalez Crédit: Getty Images

L'avenir de Sarabia reste flou

Auprès de Marca, Pablo Sarabia, prêté par le Paris Saint-Germain au Sporting CP, s'est montré flou sur son avenir : "Je ne sais pas. Au final, la vie change quand tu t'y attends le moins. En football, c'est compliqué de parler d'avenir. La seule chose que je sais, c'est que j'ai encore deux ans de contrat avec le PSG. Le reste, on verra."

Notre avis : Son avenir pourrait bien se dessiner loin de la capitale française.

Quid de l'avenir de Christensen ?

Selon les informations de Sky Italia, Andreas Christensen ne devrait pas accepter une future potentielle offre de Premier League, par respect pour Chelsea. Toutefois, en l'absence d'accord sur une nouvelle prolongation, il pourrait se tourner vers un autre championnat. Le FC Barcelone et le Bayern seraient intéressés.

Notre avis : Rien n'est visiblement encore perdu et son club actuel pourrait bien décider de le conserver.

Arsenal négocie le prêt d'Arthur Melo

D'après Sky Italia, Arsenal négocie le prêt d'Arthur Melo. La Juventus, qui avait enregistré l'arrivée de l'ex-milieu international brésilien du Barça en 2020, exige un prêt de dix-huit mois assorti d'une option d'achat. De leur côté, les Gunners ont offert un prêt sec jusqu'à la fin de la saison. Le joueur de 25 ans, qui manque de temps de jeu à la Juve, serait ouvert à un départ mais rien n'est encore fait sur ce dossier.

Notre avis : Le club idéal pour permettre au joueur de se relancer.

Manchester United repousse Newcastle pour Lingard

Selon les informations du Daily Telegraph, Manchester United a repoussé une approche de Newcastle, décidément particulièrement actif dans ce mercato hivernal, pour un prêt, jusqu'à la fin de la saison, de l'ailier (ou milieu offensif) international anglais Jesse Lingard (29 ans), pourtant en manque de temps de jeu.

Notre avis : Etonnant surtout lorsque l'on connaît la situation du principal intéressé.

Le Barça veut blinder Gavi

D'après Sky Italia, le nouveau contrat du milieu de terrain international espagnol Gavi (17 ans) avec Barcelone est prêt depuis longtemps. Un contrat qui court jusqu'en 2026, avec une nouvelle grosse clause de départ à la clé.

Notre avis : Le club va avoir besoin de sérieux arguments pour éviter de perdre une telle pépite.

Marotta confirme l'intérêt de l'Inter pour Dybala

Dans un entretien accordé mercredi soir à Mediaset, Giuseppe Marotta, le patron de l'Inter Milan, a confirmé l'intérêt du champion d'Italie en titre pour Paulo Dybala, lié à la Juventus jusqu'en juin 2022 et qui tarde à prolonger son contrat. "Quand des très grands joueurs comme Paulo Dybala arrivent en fin de contrat, c'est normal de tenter une approche. Cela fait partie des règles du marché", a-t-il déclaré.

Notre avis : Difficile d'imaginer un tel transfert.

Paulo Dybala (Juve-Sampdoria) Crédit: Getty Images

La Salernitana veut renforcer son attaque

Désireuse de se renforcer dans le secteur de l'attaque, la Salernitana a bien coché le nom de Diego Costa, libre depuis son départ de l'Atletico Mineiro. Le Lillois Burak Yilmaz serait également une possibilité, selon la presse italienne.

Notre avis : Si le club arrivait à attirer l'un de ces deux joueurs, ce serait plus que surprenant.

Arsenal prête Mari en Italie

Ce jeudi, via son compte Twitter officiel, le club d'Arsenal a officialisé le départ, sous la forme d'un prêt sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison, de son défenseur espagnol Pablo Mari (28 ans), en direction de l'Italie et plus précisément de l'Udinese.

Notre avis : Un joueur qui ne semblait plus avoir de perspectives dans ce club.

