Entre les clubs et les sélections, il peut y avoir quelques divergences. Le cas de Kylian Mbappé l'a encore illustré ce jeudi. Alors qu'il y avait un doute sur sa présence pour ce dernier rassemblement de 2020, Didier Deschamps n'a pas voulu se passer des services de son attaquant. L'ancien Monégasque, victime d'une gêne musculaire, sera donc bien à Clairefontaine en début de semaine prochaine, même s'il a dû déclarer forfait pour le match de Ligue des champions au RB Leipzig et est très incertain pour affronter Rennes ce samedi.

En clair, Kylian Mbappé, qui s'est rendu indispensable aux Bleus, a une chance de jouer. Et Didier Deschamps ne veut pas laisser passer la moindre occasion d'avoir cet atout clef pour ces rendez-vous de novembre. Il lui réserve donc un programme adapté et une impasse sur le premier match des champions du monde pour espérer l'avoir pour le duel décisif à Lisbonne et ce retour face au Portugal de Cristiano Ronaldo. " Si je le mets dans la liste, c'est qu'il y a de très fortes probabilités qu'il soit disponible pour nos matches , a avoué DD. Pas pour celui de mercredi (11 novembre contre la Finlande) mais pour celui de samedi (14 novembre en Ligue des nations au Portugal)."

Si Didier Deschamps rappelle qu'il ne prend "jamais de risque" sur la santé des joueurs, cette annonce pourrait provoquer un conflit diplomatique avec le PSG. Mais Didier Deschamps balaye d'un revers de la main ce débat, bien décidé à ne pas se laisser dicter ses choix par d'autres entraîneurs. "Je comprends la position des entraîneurs, il n'y a pas de conflit à avoir avec qui que ce soit, je ne me mêle pas de la vie des clubs, a lancé le patron des Bleus. A un moment, les intérêts peuvent diverger. Je vais rester sur ma ligne de conduite, je n'ai jamais pris de risque sur qui que ce soit, on fait les choses calmement, dans l'intérêt du joueur. Tuchel a aussi l'obligation de résultat, on va gérer ça avec tranquillité, et sérénité par rapport à ce qu'on voit et au ressenti du joueur."