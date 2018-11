L'Angleterre et Harry Kane prive l'Espagne du Final Four après son succès face à la Croatie (2-1)

Passée tout près du hold-up à Wembley, la Croatie a subi le réveil d’Harry Kane. Auteur d’une passe décisive et d’un but en toute fin de rencontre (85e), l'attaquant de Tottenham a été le grand artisant de la victoire des Three Lions face aux finalistes de la dernière Coupe du monde, dimanche, dans un Wembley plein à craquer (2-1).

Grâce à ce succès sur le fil qui n’a finalement rien eu d’illogique compte tenu de la physionomie du match, l’Angleterre s'est offert une place dans le Final Four au nez et à la barbe de l’Espagne, qui n’avait plus son destin entre les mains. Et c’est donc la Croatie qui va descendre d’un cran dans la compétition en Ligue B.

L'Angleterre a dominé de la tête et des épaules

L’équation était simple pour l’Angleterre et la Croatie, qui ont pris l’habitude de se croiser ces derniers mois. Le vainqueur du match se qualifiait pour le Final Four et éjectait sa victime de la Ligue A, un nul envoyait l’Espagne dans le dernier carré. À l’arrivée, c’est l'Angleterre qui a eu le dernier mot, non sans être passée par toutes les émotions avant la délivrance.

Beaucoup mieux entrée dans ce choc, le demi-finaliste du dernier Mondial aurait dû mener au score à la pause. Mais Lovre Kalinic a longtemps repoussé l’échéance (11e, 16e, 25e). D’abord condamnés à défendre et incapables de se montrer dangereux, les Croates ont quand même trouvé le moyen d’ouvrir le score, grâce à un Andrej Kramaric qui a tricoté dans la surface avant de trouver la faille (0-1, 57e). Il y avait alors un parfum étrange à Wembley, comme si l’Angleterre, dominatrice, et ses supporters acceptaient fatalement ce coup du sort.

Harry Kane s’est réveillé

C’était sans compter le réveil d’Harry Kane. Et l’entrée gagnante de Jesse Lingard à la 73e minute. Non content d’égaliser sur un service de son capitaine à la suite d’une longue touche (1-1, 78e), le joueur de Manchester United s’est fendu d’un sauvetage sur sa ligne pour empêcher un but de Domagoj Vida qui aurait relancé l’adversaire (82e). Derrière, Kane a surgi sur un coup franc pour poignarder la Croatie en plein coeur (2-1, 85e). L’équipe de Zlatko Dalic pourra aussi ruminer ce contre gâché par Marcelo Brozovic (76e). À 0-2, Wembley aurait sans doute perdu tout espoir.

En plus de rejoindre le Portugal dans le Final Four, l’Angleterre s'est offert une revanche, elle qui avait été battue par la Croatie en demi-finale du Mondial 2018. Pour Luka Modric et ses coéquipiers, la gueule de bois continue. Après être passés tout près d’un sacre en juillet, les voilà obligés de rejoindre l’anonyme Ligue B.