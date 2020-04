Comme tous ses partenaires de la Juventus, Cristiano Ronaldo a accepté de baisser son salaire pour limiter l'impact de la pandémie du coronavirus sur les finances de la Juventus Turin. Mais ça ne devrait pas l'empêcher d'atteindre un nouveau record. Et ça ne concernera pas les terrains cette fois-ci. C'est sur le plan financier qu'il devrait réussir à franchir une nouvelle barre mythique. D'après Forbes, CR7 va devenir le premier football à dépasser le milliard de dollars de gains en carrière durant cette saison !

Depuis le début de la crise, Cristiano Ronaldo ne rate jamais une occasion de mettre la main au portefeuille pour aider son pays. Avec son agent Jorge Mendes, il a ainsi fait don ces derniers jours de trois unités de soins intensifs à des hôpitaux portugais pour les aider à faire face à l'épidémie de Covid-19. Et s'il ne touche pas l'intégralité de son salaire actuellement, le quintuple Ballon d'Or portugais (35 ans) reste un businessman hors pair qui engrange des revenus monstres.

Entre son salaire à la Juve et surtout ses revenus publicitaires, Ronaldo, qui était encore la saison passée le deuxième footballeur à gagner le plus au monde derrière Lionel Messi avec 109 millions de dollars, devrait dépasser le milliard de gains en carrière cette saison, annonce Forbes. Il serait alors le premier footballeur à parvenir à ce chiffre étourdissant. Et le troisième sportif en activité derrière Tiger Woods en 2009 et le boxeur Floyd Mayweather en 2017.