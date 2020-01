Un nouveau schéma tactique et CR7 apparaît comme par magie dans l'équipe de l'année de l'UEFA

Dans le football moderne, il est très rare de voir une formation évoluer en 4-2-4. Pourtant, l'UEFA a bien imaginé ce système de jeu, au lieu des habituels 4-3-3 ou 4-4-2, lorsqu'elle a dévoilé mercredi, l'équipe type de l'année 2019. Un onze qui a vu le jour à la suite des votes de deux millions de fans. Plébiscités, Lionel Messi, Sadio Mané et Robert Lewandowski figurent logiquement dans cette organisation offensive. Cristiano Ronaldo devait donc "s'asseoir" sur le banc, mais l'UEFA lui a trouvé une place en pointe, décalant Messi et Mané sur les côtés.

Au milieu, on retrouve Frenkie de Jong, la nouvelle recrue du Barça, et Kevin de Bruyne, le meneur de jeu de Manchester City. Qui colmaterait les brèches avec quatre attaquants ? Probablement personne car N'Golo Kanté, troisième milieu de terrain à l'issue des votes, a été "sacrifié" pour laisser la place au quintuple Ballon d'Or. Un choix qui semble plus "politique" que sportif.

"Ce n'est vraiment pas une bonne décision. Cela s'apparente à un trucage des votes, a indiqué une source proche du dossier au Daily Mail. La popularité de Cristiano Ronaldo est si élevée au sein de l'UEFA que la formation a été modifiée." Parallèlement, un porte-parole de l'organisation a assuré au quotidien anglais que "le changement a été effectué grâce à la victoire du Portugais en finale de la Ligue des Nations. Cette formation de l'année 2019 reflète les votes des fans mais aussi les différents exploits accomplis par les joueurs dans les compétitions européennes." Rappelons cependant que N'Golo Kanté a remporté la Ligue Europa l'an passé...pendant que la Juve échouait en quarts de finale de la C1.