VIDEO - "Iniesta, avec Xavi, incarne le mieux l'ADN du Barça et de l'Espagne"

Andrés Iniesta, symbole du Barça de Guardiola et de la sélection espagnole du début des années 2010, n'a jamais gagné le Ballon d'Or. Pour Thierry Marchand, journaliste à France Football et Martin Mosnier, Laurent Vergne et Maxime Dupuis, journalistes à Eurosport, une des raisons est le changement du mode de vote. L'intégralité de l'émission est à retrouver en podcast.

