VIDEO - La chute de José Mourinho avant un match de hockey sur glace en Russie

Sale semaine pour José Mourinho. Le "Special One" est gâté ces temps-ci : mardi, l'entraîneur portugais a accepté une peine de prison d'un an, qu'il ne purgera pas, et une amende de près de 2 millions pour fraude fiscale dans le cadre d'un accord avec la justice espagnole. Lundi, l'ex-coach de Manchester United avait déjà vécu une mésaventure, d'un tout autre genre pour le coup.

Invité à donner le coup d'envoi fictif d'un match de hockey en Russie, le technicien âgé de 56 ans a pu vérifier à ses dépens que, oui, la glace, ça glisse.

Un épisode qui n'est pas sans rappeler celui vécu par le Mou' à Wembley, début septembre. Décidément...