Football

VIDEO - Tottenham : Mourinho en est satisfait, mais il attend toujours plus de Ndombele

LIGUE EUROPA - Après une première saison difficile et un relation tendue avec son entraîneur José Mourinho, Tanguy Ndombele a retrouvé des couleurs et du temps de jeu pour sa deuxième année avec les Spurs. S'il attend toujours plus de son milieu, l'entraîneur portugais du club londonien a évoqué les performances actuelles du joueur tricolore avec satisfaction.

00:00:55, 50 vues, il y a 2 heures