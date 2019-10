Le Buzz

Quelle mouche a piqué Serkan Kiritinli ? Du haut de ses 34 ans et de ses 3 sélections avec la Turquie, le gardien de but de Konyaspor a de l'expérience à revendre. Ce qui rend d'autant plus incompréhensible son exclusion, lundi face à Yeni Malatyaspor. Après 13 toutes petites secondes de jeu, le dernier rempart est allé capter un ballon en profondeur... devant sa surface.

Le fautif a vite compris sa bêtise, retirant ses gants avant même que l'arbitre ne dégaine le carton rouge le plus rapide de l'histoire du championnat turc. Un malheur n'arrivant jamais seul, Konyaspor a concédé l'ouverture du score sur le coup franc qui a suivi. Avant de perdre, deux buts à rien.