Dans une longue interview accordée au journaliste italien Gianluca Di Marzio, Wesley Sneijder a retracé le fil de sa carrière. Le Néerlandais s’est notamment comparé à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo et avoue qu’il n’a pas réussi à faire les mêmes sacrifices que les deux monstres du football actuel.

Il fut l’un des meneurs les plus brillants de sa génération. Mais pas l’un des plus réguliers. Car Wesley Sneijder l’avoue d’entrée dans une interview à Gianluca Di Marzio, journaliste italien : il a manqué de volonté pour être au niveau des tous meilleurs durablement. "J'aurais pu devenir comme Messi ou Ronaldo. Je n'en avais tout simplement pas envie", avoue le tout jeune retraité.

"J'ai apprécié ma vie, je prenais parfois un verre de vin au dîner. Leo et Cristiano sont différents, ils ont fait de nombreux sacrifices. Et ça ne me dérange pas, ma carrière a néanmoins été incroyable", confesse-t-il. Pas de regret donc. Sauf peut-être concernant le Ballon d’Or 2010 ?

