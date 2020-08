LIGUE DES CHAMPIONS – C'est le son du jour qui enflamme les réseaux sociaux ce mercredi. "Ya Cher Moy", c'est le nouvel hymne de l'Olympique Lyonnais qui appelle à la victoire contre le Bayern Munich en demi-finale de la Ligue des champions. Un titre auquel vous ne comprendrez probablement rien si vous n'êtes pas lyonnais, mais que vous n'avez pas fini d'entendre.

Les Bleus ont eu "Ramenez la coupe à la maison" en 2018, l'histoire retiendra peut-être que l'OL aura eu "Y'a Cher Moy" en 2020. Y'a cher quoi ? C'est d'ores et déjà le titre qui accompagne l'épopée lyonnaise à Lisbonne pour ce Final 8 de la Ligue des champions. Ce rap, signé d'un supporter, Max alias Abbé Nueve, déchaîne les réseaux sociaux ces dernières heures mercredi, au point d'être repris par Jean-Michel Aulas.Le hashtag #YaCherMoy a même été bombardé top tendances France dans l'après-midi, et a notamment été repris par Karim Benzema, qui soutient son club formateur contre le Bayern Munich.

Matches amicaux C'est plus net devant que derrière, mais l'OL monte en puissance 22/07/2020 À 19:37

Ya Cher Moy, c'est le son Gones pur jus, un hymne au vocabulaire de Décines (pour la traduction, on a laissé le soin au Libéro Lyon de procéder à une explication de texte) et à l'aventure d'un OL débarqué "à la zeub" au Portugal pour mieux renverser successivement la Juventus et Manchester City. Le titre a été composé "en une heure et demie pendant que la daronne était partie faire ses courses" comme l'explique le jeune Lyonnais de 22 ans pour Le Libéro Lyon. Ya Cher Moy signifie dans le langage lyonnais "il y a carrément moyen", signe de la confiance d'Abbé Nueve dans son club de "banaveurs", des beaux parleurs "qui sont un peu là par hasard" comme l'explique Max pour Konbini, "qui niquent le Bayern".

L'interprète n'hésite pas pour autant à lâcher un petit tacle à l'entraîneur Rudi Garcia, qui "s'la racle devant son caméléon", ou plutôt qui se la pète avec son système hybride qu'il avait comparé à l'animal qui se peut se camoufler à l'infini. Mais il envisage déjà la qualification des Gones, prêts à "boire Müller comme le Beaujolais". Avant peut-être un autre rêve de l'artiste "un feat avec Memphis" Depay, lui aussi rappeur entre deux dribbles.

Match amical L'OL trébuche face aux Rangers 16/07/2020 À 20:32