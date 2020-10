Une page se tourne pour Jérôme d'Ambrosio. Le pilote belge, qui a notamment couru en F1, a décidé d'abandonner la course automobile et va devenir team principal adjoint pour l'écurie de Formule électrique Venturi Racing, a annoncé celle-ci vendredi. Jérôme d'Ambrosio, 34 ans, a participé à tous les championnats de Formule E depuis leur création en 2014 et avait disputé la dernière saison pour le compte de l'écurie indienne Mahindra.