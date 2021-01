Jenson Button retrouve ses premiers amours. Vingt et un an après sa première saison en Formule 1 sous les couleurs de l’équipe britannique, le champion du monde 2009 est de retour chez Williams Racing. Il y endossera un costume de conseiller spécial et ce, pour plusieurs années, a annoncé l’écurie ce vendredi.

Saison 2021 Aucune course mais déjà détesté : Mazepin, le sulfureux rookie qui met la F1 dans l'embarras IL Y A 18 HEURES

Après une année 2020 historique pour le groupe, marquée par le retrait de la famille Williams et le rachat par Dorilton Capital, Williams Racing retrouve donc une tête bien connue pour poursuivre sa mutation. Et c’est peu dire si le rôle de Jenson Button sera clef dans la réussite et le renouveau de l’écurie basée à Grove, en grandes difficultés ces dernières saisons.

"Dans le cadre de ses missions chez Williams, Jenson pourra faire appel à ses plus de trente ans d'expérience en sport automobile pour fournir des conseils et des orientations à l'équipe de Grove, tout en aidant à soutenir et à développer les pilotes de course et de l'académie", explique les dirigeants du groupe dans un communiqué. Button aura également de nombreuses responsabilités hors des paddocks puisqu’il sera aux premières loges des décisions médiatiques et marketing.

Expérience, expertise, ADN Williams ; Button coche toutes les cases

L’ancien pilote champion du monde avec Brawn GP en 2009 s’est d’ailleurs satisfait de ce nouveau chapitre. "Je suis très heureux de pouvoir dire une fois de plus que j'ai signé pour Williams. À 19 ans, c'est un moment qui a changé ma vie et, bien que ce soit il y a plus de 20 ans, j'ai déjà l'impression de ne jamais être vraiment parti. (...) Je suis incroyablement heureux d'avoir la chance de revenir et d'aider l'équipe dans sa quête de succès. Il y a beaucoup de travail à faire, mais je ne doute pas que l'avenir sera brillant pour cette fantastique équipe et j'ai hâte de commencer."

Même son de cloche chez Jost Capito, le nouveau patron de l’écurie. "Faire revenir Jenson à bord est une autre étape positive pour nous aider à avancer en tant qu'équipe sur et hors piste. Jenson a toujours été un ami de l'écurie et c'est donc un grand plaisir de l'accueillir à nouveau dans la famille Williams. (...) Je sais que tout le monde à Grove a un énorme respect pour lui et nous sommes ravis de commencer à travailler avec lui." Qu’on se le dise, Button est déjà très, très attendu pour son retour chez Williams.

Saison 2021 Le départ d'Abiteboul rend Ocon "triste" IL Y A 19 HEURES