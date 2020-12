"Nous avons aussi démarré un programme éducatif" à destination des chargés de recrutement, des managers et de l'ensemble du personnel et un "forum" a été ouvert "à destination de nos employés issus de groupes sous-représentés, afin d'encourager leurs contributions sur la manière dont nous pouvons conserver et accélérer nos progrès", ajoute l'équipe, qui est basée en Grande-Bretagne. Des partenariats ont enfin été conclus avec plusieurs associations britanniques, à destination des ingénieurs issus de minorités, des jeunes issus de milieux défavorisés ou encore des jeunes filles et femmes.