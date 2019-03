F2 - Ross Brawn : "Une pression énorme" sur Mick Schumacher

Il y a "une pression énorme" sur le fils de Michael Schumacher, Mick, qui fera cette saison ses débuts en Formule 2, l'antichambre de la F1, selon l'ingénieur britannique Ross Brawn, qui a oeuvré aux succès de son père chez Ferrari. "J'espère que les gens garderont cela en perspective et qu'ils ne feront pas peser sur lui des attentes irréalistes", a exhorté celui qui est désormais directeur sportif de la F1 face à la presse mercredi soir à Londres.

"Je connais Mick depuis qu'il est petit et ça a été fascinant, a-t-il raconté. Je pense qu'il y a eu une période où il n'était pas sûr (de son avenir) mais il a maintenant le mors aux dents et c'est un jeune homme très déterminé." "C'est fascinant de voir comme sa compétitivité s'est affirmée l'an dernier en Formule 3 (il a remporté le titre de champion d'Europe, ndlr) et encore pendant ses premiers tests en F2", qu'il a dominés fin février en Espagne.

Le jeune homme, qui aura 20 ans le 22 mars, rejoint également la "Ferrari Driver Academy", la filière de jeunes pilotes de l'écurie italienne où son père a excellé. "Il est très sympathique", dit Brawn à propos de Mick, "en qui (il) voit souvent Michael". "Le rester avec la pression et les challenges qui l'attendent, ce sera un défi, estime-t-il. Mais je suis sûr qu'il le restera. Il a une famille très équilibrée et qui a déjà vécu cela avec Michael, donc ils sauront gérer si Mick a du succès."

Michael Schumacher, qui a eu 50 ans début janvier, a piloté pour Ferrari de 1996 à 2006, remportant cinq de ses sept titres mondiaux avec la scuderia. Victime d'un accident de ski le 29 décembre 2013, son état de santé demeure un secret soigneusement gardé. La saison de Formule 2 débute le 29 mars à Bahreïn.