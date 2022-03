Formule 1

Ferrari au sommet, retour de la hiérarchie : "C'est une victoire de N°1 pour Leclerc"

Les Fous du Volant – Retour triomphal des Ferrari avec ce premier doublé depuis 2010, victoire de Charles Leclerc et deuxième place de Carlos Sainz. Faudra-t-il compter sur Ferrari pour la course aux titres ? La bromance entre Charles Leclerc et Carlos Sainz tiendra-t-elle durant cette saison ? Eléments de réponse dans les Fous du Volant.

00:10:04, il y a une heure