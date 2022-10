Formule 1

Formule 1 - 187 victoires, 12 titres pilotes : Newey, itinéraire d'un monstre sacré du design avec Jacky Eeckelaert

FORMULE 1 - Nos Fous du Volant Stéphane Vrignaud et Gilles Della Posta ont voulu rendre hommage à Adrian Newey, actuel chef technique de Red Bull, qui vient de signer sa 187e victoire. Jacky Eeckelaert, ancien ingénieur en F1, nous permet de saisir un peu plus la singularité et l'inventivité du personnage. Les Fous du Volant sont à retrouver en podcast tous les mardis.

00:12:46, il y a 17 heures