On en sait un peu plus sur le virage que prendra la Formule 1 en 2021. Ce jeudi, la FIA a dévoilé les premières images de la monoplace qui sera sur la grille de départ dans deux ans. Ces photos - prises durant des tests en soufflerie - mettent en évidence plusieurs changements d'importance, que ce soit au niveau des ailerons, du diamètre des roues (qui sera de 18 pouces), du halo ou encore de l'ergonomie générale du véhicule, plus allongé qu'actuellement.

Toutes ces modifications ont pour objectif de réduire la perturbation du flux aérodynamique des monoplaces qui seront situées juste derrière. De l'ordre de 50% à l'heure actuelle, ces perturbations devraient ainsi passer à 5%-10%. "Nous essayons de réduire les pertes de la voiture placée derrière, a expliqué Nikolas Tombazis, responsable technique du département monoplace de la FIA. D'un côté, l'avant de la voiture n'a pas les moyens de contrôler la traînée, et de l'autre, la voiture qui suit sera moins sensible si elle n'a pas toutes ces petites choses."